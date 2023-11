Świąteczny zgiełk – tradycyjne jarmarki bożonarodzeniowe

Tradycyjne jarmarki bożonarodzeniowe w Brandenburgii Fot. © Steffen-Lehmann

Znajdujący się w pobliżu granicy z Polską bajkowy jarmark adwentowy w klasztorze w Neuzelle i jego najbliższym otoczeniu zaprasza podczas drugiego dnia adwentu. W malowniczej scenerii handlarze, rzemieślnicy i artyści-hobbyści zaoferują szeroką gamę świątecznych towarów. Wieczorem klasztor i staw przyklasztorny rozświetli całe morze światełek, a w oknach okolicznych domów rozbłysną kolorowe dekoracje.

Do Angermünde można dojechać z Polski w pół godziny. Miasto to ma jedno z niewielu w Brandenburgii prawie całkowicie zachowanych historycznych starówek. Centrum starego miasta stanowi rynek, na którym od 7 do 10 grudnia odbywa się tradycyjny Jarmark Gęsi.

Dziesięciodniowy festyn na rynku w Eberswalde w dniach od 1 do 10 grudnia wprawi odwiedzających w prawdziwy świąteczny nastrój. Jest to jeden z najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Brandenburgii. Każdego dnia odbywa się tutaj bogaty program wydarzeń, a na otwarcie jarmarku odwiedzają go Królowa Śniegu i Święty Mikołaj.

Podobnie jak w Holandii, Sinterklaas, czyli Święty Mikołaj, tak jak nakazuje tradycja, wjedzie na białym koniu do Dzielnicy Holenderskiej w Poczdamie i uroczyście otworzy jarmark bożonarodzeniowy o tej właśnie nazwie. W drugi dzień adwentu holenderscy i lokalni handlowcy oraz restauratorzy przygotują dla odwiedzających mnóstwo rozmaitych smakołyków i wyrobów rzemieślniczych.

Jarmark Bożonarodzeniowy 1000 Gwiazd odbywa się w Cottbus, w pobliżu Spreewaldu. Tradycyjnie lampiony-gwiazdy z Herrnhut w czerwono-białych barwach Cottbus rozświetlą jarmark bożonarodzeniowy i centrum miasta bezkresnym blaskiem, a na trzypiętrowej piramidzie bożonarodzeniowej rozbłysną świąteczne światełka. Jarmark będzie otwarty od 27 listopada do 27 grudnia.