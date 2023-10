Jarmark Bożonarodzeniowy na Dolnych Łużycach

Jarmark adwentowy w Cottbus Fot. © R. Weisflog

Cottbus to drugie co do wielkości miasto Brandenburgii – zgodnie z tradycją Jarmark Bożonarodzeniowy rozpocznie się na Starym Rynku dnia 27.11.2023 r. Urok Starego Miasta przeniesie wszystkich odwiedzających w bajkowy świat atmosfery przedświątecznej. Odwiedzający Cottbus mogą w tym okresie spróbować regionalnych potraw, grzanego wina w kilku wariantach smakowych, świeżo prażonych orzechów i innych przysmaków serwowanych przez lokalnych wystawców. Jak co roku nie zabraknie wesołego miasteczka i sceny, na której grane będą najpiękniejsze kolędy i świąteczne piosenki. Jarmark potrwa do 27.12.2023.

www.brandenburg-tourism.com/events/christmas-markets