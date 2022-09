Zwycięzcy dekady e-Commerce Polska awards 2022!

Po raz dziesiąty przyznano nagrody w prestiżowym konkursie e-Commerce Polska awards, którego organizatorem jest Izba Gospodarki Elektronicznej. Tegoroczna edycja przejdzie do historii jako rekordowa pod względem liczby zgłoszeń i najbardziej wyrównanej walki o zwycięstwo. Statuetki trafiły do firm i marek wyróżniających się wizją, innowacyjnym myśleniem i sukcesami e-biznesowymi. Główna nagroda Best In trafiła do Allegro Pay, a Modivo i Przelewy24, otrzymały jubileuszowe wyróżnienia dla Marki Dekady oraz Partnera Dekady. Z uwagi na wyrównaną walkę e-Izba postanowiła przyznać aż 6 wyróżnień. Audytorem konkursu jest kancelaria Porębski i Wspólnicy. Partnerami Głównymi konkursu są: Allegro, Orlen Paczka, Przelewy24 oraz Tpay.

Laureaci zostali ogłoszeni podczas jubileuszowej Gali Dekady, która odbyła się 22 września br. w Sound Garden w Warszawie. Podczas uroczystości spotkali się przedstawiciele największych i najważniejszych podmiotów działających w obszarze e-commerce w Polsce.

Spośród kilkuset zgłoszeń przyznano:

nagrody w 23 kategoriach,

6 wyróżnień

Best In - nagrodę dla najlepszego z najlepszych.

Niespodzianką dla uczestników było wyróżnienie Marki Dekady oraz Partnera Dekady, czyli firm, które zdobyły największą liczbę statuetek oraz wspierały konkurs w ciągu wszystkich 10 edycji. Na scenę po odbiór nagrody najczęściej wchodzili przedstawiciele MODIVO - było to aż 11 razy! Natomiast Przelewy24 została doceniona za stałe partnerskie wsparcie konkursu, od pierwszej edycji, nieprzerwanie przez 10 lat.

Jubileusz konkursu e-Commerce Polska Awards stał się okazją do podsumowania pracy włożonej w rozwój całej branży e-commerce w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. E-Izba postanowiła przyznać specjalne wyróżnienie dla Championa e-Commerce, czyli osoby, która miała istotny wkład w rozwój szeroko pojętej gospodarki cyfrowej. Pierwszy w historii tytuł Championa e-Commerce trafił do Piotra Kurczewskiego, przedsiębiorcy, twórcy i założyciela Przelewy24.

„Tegoroczna edycja konkursu to przede wszystkim święto branży e-commerce, a dokładnie jej rozwoju i pracy jaka została wykonana w ciągu ostatniej dekady. Jubileuszowa gala zgromadziła liderów, którzy przez ostatnie 10 lat wprowadzali nową jakość do e-handlu i cyfryzacji polskiej gospodarki. Jakość tegorocznych zgłoszeń sprawiła, że przyznano aż 91 nominacji, a walka o nagrody była bardzo wyrównana i o zwycięstwie decydowały detale!” – podkreśla Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby.

Laureaci e-Commerce Polska awards 2022

Kategorie dla podmiotów e-commerce

Best on mobile - podmioty średnie i duże: UrbanCity.pl & Media4U

UrbanCity.pl & Media4U Design & Usability - podmioty małe: Sportano.pl & Strix

Sportano.pl & Strix Design & Usability - podmioty średnie i duże: CCC.eu

CCC.eu Best e-Commerce Retailer - podmioty średnie i duże: Hebe

Hebe Best in CSR - podmioty małe: YourKAYA.pl

YourKAYA.pl Best in CSR - podmioty średnie i duże: Oponeo.pl

Oponeo.pl Best e-Commerce B2B - podmioty średnie i duże: SIG.pl

SIG.pl Best campaign (Pomysł promocyjny roku) - podmioty średnie i duże: Answear.com

Answear.com Best in Omnichannel - podmioty średnie i duże: Empik.com

Empik.com Best in cross-border - podmioty małe: Astrography.com

Astrography.com Best in cross-border - podmioty średnie i duże: Modivo

Modivo Best adaptation to new digital reality B2C - podmioty małe : Jurga

: Jurga Best adaptation to new digital reality B2C - podmioty średnie i duże : mBank

: mBank Best adaptation to new digital reality B2B - podmioty średnie i duże : TIM.pl & Fisher Polska & Custommerce

: TIM.pl & Fisher Polska & Custommerce Best innovator in e-commerce - podmioty średnie i duże : Modivo

: Modivo Best marketplace - podmioty średnie i duże: Allegro.pl

Kategorie dla e-usług

Best logistic tool: InPost

InPost Best tool for e-commerce: Blik

Blik Best cross-border tool/technology/service: Pay

Pay Best e-commerce B2B tool/technology/service: ING Lease (Polska)

Best automatization tool/technology/product for e-commerce: InPost

InPost Best omnichannel tool/technology/service: Future Mind

Kategorie e-finanse

Best e-payment solution: Allegro Pay

Allegro Pay Best buy now pay later solution: Przelewy24

Przelewy24 Best cross-border e-payment solution: PayU

PayU Best e-banking implementation: Santander Bank Polska

Santander Bank Polska Best online insurer: PZU S.A.

PZU S.A. Best In: Allegro Pay

Wyróżnienia:

Best adaptation to new digital reality B2C, podmioty małe - Sundose

Best in CSR, podmioty małe: PoraNaPola.pl

Best in cross-border, podmioty średnie i duże: BOLF/DENLEY

Best in cross-border, podmioty średnie i duże: SAVICKI

Best campaign - podmioty średnie i duże: TaniaKsiazka.pl

Best adaptation to new digital reality B2C – podmioty średnie i duże: Ochnik & Merce.com

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Kancelaria Porębski i Wspólnicy.

Dziękujemy partnerom głównym tegorocznej edycji - Allegro, Orlen Paczka, Przelewy24 oraz Tpay.

Dziękujemy partnerom wspierającym: FullStack Experts oraz SmartEngine.

Źródło informacji: Izba Gospodarki Elektronicznej