PKO BP będzie wspierać innowacyjne rozwiązania w obszarze zielonych technologii

PKO Bank Polski będzie wiodącym partnerem pierwszej edycji programu akceleracyjnego dla startupów działających w obszarze zielonych technologii „Poland ClimAccelerator”. Dzięki temu chce m.in. szukać innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w jego działalności. Rekrutacja do programu potrwa do końca października br.

Jak zaznaczył bank, globalna sieć EIT Climate-KIC, dedykowana wspieraniu rozwoju startupów klimatycznych, otwiera się na rynek polski i rusza nabór do pierwszej edycji programu mającego na celu wsparcie najbardziej perspektywicznych, prośrodowiskowych technologii z obszarów zrównoważonego rozwoju. Operatorem programu jest akcelerator technologiczny Accelpoint, a rolę wiodącego partnera objął w nim PKO Bank Polski.

„Konieczność wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego traktujemy nie tylko jako obowiązek pokoleniowy, lecz również jako wielką szansę na optymalizację kosztową biznesu. Dotyczy to zarówno samego banku, jak również naszych klientów, którzy, tak jak my, poszukują dostępu do technologii prośrodowiskowych” – podkreślił Marcin Eckert, wiceprezes PKO Banku Polskiego nadzorujący obszar bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

Według Eckerta, działania w tym zakresie mają szczególne znaczenie w czasie, kiedy kryzys energetyczny odsłonił wrażliwość gospodarek na zawirowania na rynku surowców energetycznych.

„Dlatego PKO Bank Polski połączył siły z globalną siecią EIT Climate-KIC oraz z Accelpoint i objął rolę wiodącego partnera pierwszej edycji programu akceleracyjnego dla startupów >>Poland ClimAccelerator<<. Liczymy, że dzięki tej współpracy uda się nam lepiej wykorzystać nasz potencjał do wdrażania oraz skalowania innowacji w obszarze zielonych technologii i wspólnie ze startupami wypracować narzędzia do rozwiązywania ponadczasowych wyzwań”– wyjaśnił wiceprezes PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski jest szczególnie zainteresowany rozwiązaniami z obszarów zielonych produktów finansowych, scoringu (metoda oceny wiarygodności podmiotu ubiegającego się o kredyt bankowy) oraz technologii umożliwiających lub usprawniających pomiar dostaw czystej energii i optymalizacji zarządzania flotą transportową. Z myślą o swoich wewnętrznych potrzebach i potrzebach klientów, PKO BP jest zainteresowany współpracą ze startupami oferującymi usługi „we wszelkich obszarach monitoringu i compliance, sprzyjających osiągnięciu pozytywnego wpływu klimatycznego”.

Program otwarty jest na technologie z różnych sektorów, takich jak czysta energia, szeroko pojęte zwiększanie efektywności energetycznej, zielony transport, czysty przemysł, zarządzanie i oczyszczanie wody, green finance, usprawnienia w rolnictwie czy dekarbonizacja. Pełną listę obszarów oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie programu Poland ClimAccelerator: www.greentech.ac

„Do współpracy zachęcamy wszystkie proekologiczne startupy zainteresowane rozwijaniem swoich technologii w ścisłej kooperacji z partnerami korporacyjnymi, pozyskaniem nowych klientów oraz inwestorów. Niezmiernie cieszymy się z pozyskania partnerów takich jak PKO Bank Polski, dzięki którym operujące na rynku polskim i środkowo-europejskim technologie mają szansę na pozyskanie świadomych klientów biznesowych” – podkreślił Maciej Majewski, prezes Accelpoint.

Dzięki udziałowi w 5-miesięcznym programie akceleracyjnym wybrane startupy uzyskają dostęp do międzynarodowej sieci inwestorskiej oraz do społeczności branżowych ekspertów i mentorów, a najlepsze z nich zyskają szanse na finansowanie testów technologicznych we współpracy z partnerami korporacyjnymi.

Wśród elementów akceleracji znajdą się m.in. szkolenia z prezentacji i optymalizacji modelu biznesowego, analizy rynku i konkurencji oraz zabezpieczenia praw intelektualnych. Program zakończy tzw. Demo Day, czyli prezentacja najlepszych rozwiązań przed międzynarodową siecią inwestorów i potencjalnych partnerów biznesowych

Sieć akceleracyjna ClimAccelerator to efekt działalności EIT Climate-KIC, czyli lidera europejskich innowacji klimatycznych instytucji, która obejmuje swoją działalnością ogólnoświatowy obszar posiadając partnerów akceleracyjnych na większości kontynentów. Dzięki jej działaniom ponad 2100 startupów klimatycznych pozyskało przeszło 2 mld EUR dofinansowania zewnętrznego.

„EIT Climate-KIC bardzo cieszy się z dołączenia Poland ClimAccelerator do naszej oferty dla przedsiębiorców. Z niecierpliwością czekamy na możliwość wsparcia naszą wiedzą i wskazówkami polskich, proekologicznych twórców oraz ich innowacyjnych pomysłów. Dziękujemy zespołom Accelpoint oraz PKO Banku Polskiego za współpracę i zaangażowanie w dążeniu do wykształcenia zeroemisyjnego, odpornego na zmiany klimatu społeczeństwa”– powiedział Christian Daube, Strategic Programmes Builder & Leader of Open ClimAccelerators around the world, Climate-KIC.

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego, a wartość jego aktywów wynosi 429 mld zł. W I półroczu 2022 r. bank wypracował 1,8 mld zł zysku netto. Spółka obsługuje 11,5 mln klientów. Jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów, kredytów oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, z której aktywnie korzysta 6,8 mln klientów, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Spółka wzmacnia swoją obecność zagraniczną za pośrednictwem oddziałów korporacyjnych działających w Niemczech, w Czechach i na Słowacji.

Źródło informacji: PAP MediaRoom