LikePOS - mobilny terminal płatniczy dla klientów firmowych PKO BP

Klienci biznesowi PKO Banku Polskiego mogą już korzystać z innowacyjnej aplikacji LikePOS, która zmieni ich smartfon w terminal płatniczy. Po zawarciu umowy z instytucją płatniczą zainstalowana w smartfonie aplikacja pozwala przyjmować płatności zbliżeniowe o dowolnej wartości, także te wymagające autoryzacji kodem PIN.

Udostępniona klientom firmowym aplikacja mobilna LikePOS umożliwia przyjmowanie płatności zbliżeniowych na urządzeniach z systemem operacyjnym Android 8.1 lub wyższym, które obsługują komunikację NFC. Aplikacja LikePOS otrzymała certyfikat PCI CPoC i gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dostawcą rozwiązania dla klientów PKO Banku Polskiego jest największy polski agent rozliczeniowy – spółka eService, której współwłaścicielem jest bank.

Jak podkreślił Maciej Brzozowski, wiceprezes PKO Banku Polskiego, nadzorujący obszar analiz, bankowości firm i przedsiębiorstw oraz klienta zamożnego, bank stawia „na pierwszym miejscu klienta, a oferowanie nowoczesnych i przyjaznych w codziennym użytkowaniu rozwiązań jest priorytetem. Jestem przekonany, że wielu przedsiębiorców będzie chętnie korzystało z aplikacji LikePOS, która zapewnia wygodę i bezpieczeństwo, a także pozwala przyjmować płatności bezgotówkowe w dowolnym miejscu i czasie na atrakcyjnych dla firmy warunkach finansowych. To praktyczne i użyteczne rozwiązanie, które z pewnością świetnie sprawdzi się w każdym biznesie” – zaznaczył.

„eService od ponad 20 lat dostarcza klientom PKO Banku Polskiego różnego rodzaju rozwiązania płatnicze, które na co dzień ułatwiają im prowadzenie biznesu oraz wspierają rozwój firmy - wskazała Joanna Seklecka, prezes eService. - Dziś do tej stale rozwijanej i unowocześnianej oferty dodajemy innowacyjny produkt, będący odpowiedzią na oczekiwania rynku oraz wszystkich, którzy robiąc zakupy, płacą kartą bądź jej odpowiednikiem. LikePOS dzięki swojej wszechstronności, przyjazności oraz niskim kosztom użytkowania – jest w stanie zapewnić każdemu przedsiębiorcy możliwość sprostania oczekiwaniom klientów i ułatwia codzienne prowadzenie biznesu” – podkreśliła.

LikePOS obsługuje transakcje realizowane za pomocą wszystkich popularnych metod płatności: zbliżeniowych kart płatniczych Visa oraz Mastercard, ich wirtualnych nośników, czyli płatności przy użyciu smartfonów i zegarków za pomocą Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay, SwatchPAY! oraz BLIKA zbliżeniowego, a także umożliwia wysłanie potwierdzenia transakcji na adres e-mail użytkownika karty.

Aplikacja pozwala na bezpieczne przyjmowanie za pomocą smartfona lub tabletu płatności na dowolną kwotę, także taką, która ze względu na wartość transakcji wymaga autoryzacji przy użyciu PIN. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii Visa – Tap to Phone (TTP), gwarantującej najwyższe standardy bezpieczeństwa, niezbędne dla procesowania transakcji z użyciem autoryzacji za pomocą PIN.

Aplikacja LikePOS przeszła gruntowny wielomiesięczny sprawdzian w postaci pilotażu przeprowadzonego m.in. na rynku czeskim.

"Uzyskane dzięki temu doświadczenia wskazują, że możliwość przyjmowania nielimitowanych kwotowo płatności autoryzowanych za pomocą kodu PIN znacznie zwiększa użyteczność tej aplikacji w porównaniu do innych, podobnych rozwiązań dostępnych na polskim rynku” – czytamy w komunikacie PKO BP.

Aplikacja LikePOS jest przydatnym narzędziem nie tylko w sprzedaży mobilnej czy sezonowej, ale również wszędzie tam, gdzie potrzebne jest „łatwe w obsłudze i tanie w użytkowaniu urządzenie umożliwiające płacenie kartą za dostarczone do odbiorcy towary lub usługi”. Jego zalety mogą być szczególnie przydatne m.in. dla dostawców, kurierów czy taksówkarzy, a także dla przedsiębiorców obsługujących od kilku do kilkunastu klientów dziennie. Miesięczny koszt utrzymania aplikacji LikePOS dla firmy to 4,99 zł, a prowizja od transakcji pobierana jest podobnie jak w przypadku standardowych terminali.

Jak informuje PKO BP, „z oferty aplikacji LikePOS można skorzystać z dofinansowaniem w ramach programu Polska Bezgotówkowa. To oznacza, że firma nie płaci przez pierwszych 5 miesięcy za korzystanie z aplikacji do łącznej kwoty obrotu 42 000 zł” - wskazano. Po zawarciu umowy aplikację należy pobrać ze sklepu Google Play.

Więcej informacji na temat mobilnego terminala płatniczego dla firm LikePOS można znaleźć na stronach internetowych: https://www.pkobp.pl/firmy/konta/rachunki/terminal/ oraz https://www.eservice.pl/likepos.

Źródło informacji: PAP MediaRoom