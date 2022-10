Światowy Dzień Serca. Miej Serce dla Serca

Światowy Dzień Serca to święto obchodzone corocznie w ponad 120 krajach w dniu 29 września. Inicjatorem tego wydarzenia jest World Heart Federation, którego aktywnym członkiem jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Głównym celem Światowego Dnia Serca jest edukacja i promocja zdrowego stylu życia oraz profilaktyki jako najskuteczniejszego sposobu zachowania zdrowia. Hasło tegorocznego Dnia Serca ustalone przez Światową Federację Serca to: Use Heart For Every Heart - w j. polskim „Miej Serce dla Serca”.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, podobnie jak co roku, aktywnie angażuje się i wspiera akcje edukacyjne, których celem jest propagowanie wiedzy o schorzeniach serca i naczyń oraz o możliwościach diagnostyki, leczenia i o profilaktyce zdrowotnej, zwracając szczególną uwagę na choroby cywilizacyjne i czynniki ich ryzyka: nadwaga i otyłość, nadciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol czy cukrzyca, których można uniknąć żyjąc zdrowo.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia „choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w skali globalnej, pochłaniając rocznie około 17,9 mln istnień ludzkich. Cztery na pięć zgonów z powodu chorób kardiologicznych są wynikiem zawałów serca i udarów mózgu, a jedna trzecia tych zgonów występuje u osób poniżej 70. roku życia. Polskie statystyki są podobne. Niestety pandemia COVID-19 jeszcze bardziej pogłębiła dług kardiologiczny.

„W pierwszym roku pandemii mieliśmy prawie 17 proc. zwiększenie liczby zgonów sercowo-naczyniowych. Dług kardiologiczny istniał już przed pandemią, natomiast pandemia jeszcze bardziej go nasiliła” - podkreśla prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zgodnie z danymi z Raportu Otwarcia „Kardiologia” przygotowanego z grantu Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, autorstwa prof. dr. hab. n. med. Tomasza Hryniewieckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii „w 2020 roku zaobserwowano o 25 proc. mniej hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych w porównaniu do roku 2019. Podobnie niższy poziom utrzymał się również w 2021 roku. Wykonano 15-20 proc. mniej procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej. Chorzy, których zabiegi nie odbyły się, o ile przeżyli, zwiększyli pulę pacjentów, którzy powinni mieć wykonaną procedurę w kolejnych latach. Stanowią podstawową grupę, której dotyczy problem długu zdrowotnego”.

„Dlatego też, każda akcja zdrowotna, kampania społeczna, której celem jest propagowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych i wczesnej reakcji na niepokojące objawy jest niezwykle istotna” – mówi prof. P. Mitkowski.

Eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przypominają o kluczowych zasadach „zdrowego serca”:

• Nie pal

• Ćwicz regularnie

• Stosuj zrównoważoną dietę, unikaj nadmiaru nasyconych tłuszczów, cukru i soli

• Kontroluj swoją wagę - unikaj nadwagi i otyłości

• Kontroluj ciśnienie oraz wartości cholesterolu i glukozy we krwi

• Nie należy zapominać o regularnych, profilaktycznych badaniach, których zakres najlepiej skonsultować z lekarzem.

W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Serca Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przygotowało szereg aktywności edukacyjno-informacyjnych. m. in. dzięki uprzejmości i gościnności prof. dr. hab. n. med. Marcina Gruchały, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - konferencję prasową.

„W Światowym Dniu Serca warto przypomnieć, że choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią pierwszą przyczynę zgonów Polaków. W okresie popandemicznym tzw. dług zdrowotny dotyczy w znacznym zakresie kardiologii. Z tego względu szczególnie ważna jest prewencja tej grupy schorzeń oraz zapewnienie sprawnej diagnostyki i skutecznego leczenia związanego z pełnym dostępem do nowoczesnych leków oraz innowacyjnych metod zabiegowych” – mówi prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed.

Zaplanowane były m.in. artykuły edukacyjne opublikowane w mediach ogólnopolskich i regionalnych, audycje radiowe, wywiady z ekspertami oraz aktywności w mediach społecznościowych. Materiały edukacyjne na temat chorób sercowo-naczyniowych dostępne są również na stronach portali edukacyjnych dla pacjentów i ich opiekunów przygotowanych przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: copozawale.pl, arytmiagroziudarem.pl, slabeserce.pl, copozatorze.pl, wysokicholesterol.pl i sercepacjenta.pl.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne popiera wszelkie inicjatywy edukacyjne, które szerzą wiedzę o objawach i przyczyniają się do zrozumienia istoty schorzeń układu sercowo-naczyniowego, by im zapobiegać lub je skutecznie leczyć. Przykładami takich działań edukacyjnych jest patronat PTK nad kampanią STOP UDAROM, której spot „Rady od serca”, można obejrzeć na FB PTK oraz ogólnopolska kampania społeczna poświęcona typowym i nietypowym objawom zawału serca „Nie zawal! Wybierz życie”, której Towarzystwo jest Partnerem merytorycznym.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym – Towarzystwo łączyło się ponownie z innymi krajami w akcji iluminacji świetlnej znaczących obiektów w kraju, w związku z tym po raz kolejny wyszło z inicjatywą podświetlenia fasady Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 29 września.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne dziękuje „Partnerom Polskiej Kardiologii”: Polpharma, Servier Polska, Pfizer oraz Boehringer Ingelheim za wsparcie organizacyjne obchodów Światowego Dnia Serca 2022.

