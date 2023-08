Rusza jesienna 11. edycja Akademii e-marketingu. Kilkuset przedsiębiorców skorzysta z bezpłatnych szkoleń

Już we wrześniu rusza kolejna edycja Akademii e-marketingu dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. To cykl darmowych szkoleń z budowania strategii promocji biznesu w internecie. Podczas spotkań ze specjalistami uczestnicy będą mogli zdobyć cenną wiedzę przykładowo z zakresu budowy strony www, prowadzenia działań SEO czy wykorzystania skutecznych narzędzi promocyjnych. Akademia e-marketingu, w jesiennej odsłonie, jest organizowana w sześciu polskich miastach: w Poznaniu, Lublinie, Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu. To już 11. edycja wydarzenia, które co roku przyciąga mnóstwo zainteresowanych.

„W poprzednich edycjach Akademii udział wzięło już kilka tysięcy uczestników. Tylko w tegorocznej wiosennej edycji naszych szkoleń w 5 miastach w Polsce uczestniczyło ponad 1500 właścicieli małych i średnich firm. Bardzo cieszymy się, że znowu będziemy mogli spotkać się z polskimi przedsiębiorcami, którym przekażemy swoją wiedzę i pomożemy im zaplanować i zrealizować strategię rozwoju ich biznesu w sieci. Organizowane przez nas wydarzenie to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz rozmów i konsultacji z ekspertami” - mówi Anna Pszczółkowska, koordynatorka Akademii e-marketingu WeNet.

Jesienna edycja Akademii e-marketingu dla MŚP to spotkania w sześciu polskich miastach. Pierwsze szkolenie odbędzie się w 26.09 w Hotelu Agit w Lublinie, 23.10 w Muzeum Śląskim w Katowicach, 25.10 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, 26. 10 organizatorzy zapraszają do Poznania, a na koniec 8.11 Akademia odwiedzi Wrocław. Warsztaty poprowadzą doświadczeni specjaliści WeNet Group. Eksperci od marketingu online przekażą przedsiębiorcom praktyczną wiedzę oraz będą służyć doradztwem i bezpłatnymi konsultacjami.

„Dzisiaj każda firma, która chce zdobywać klientów i odnieść sukces, powinna być obecna w internecie. Dobrze zaplanowany i kontrolowany marketing internetowy daje niezliczone możliwości, a odpowiednio wdrożone działania pomagają zwiększać sprzedaż. Obecnie bardzo dynamicznie rozwija się branża e-commerce, która również śmiało sięga po nowinki technologiczne” - mówi Grzegorz Kordas, jeden z prelegentów Akademii e-marketingu, praktyk SEO, od kilkunastu lat skutecznie zarządzający budżetami reklamowymi małych i średnich firm.

„By odnosić jak najlepsze wyniki, potrzebna jest znajomość narzędzi i efektywnych metod promocji w internecie. Naszym celem jest przekazanie nowoczesnej wiedzy z obszaru marketingu online oraz skutecznego wykorzystania narzędzi umożliwiających dotarcie do potencjalnego klienta. Warto tu też wspomnieć o czymś, o czym ostatnio jest głośno, a więc o sztucznej inteligencji. Nie ma się czego obawiać - AI nie zastąpi człowieka. Zautomatyzuje jednak wiele czynności i może być bardzo pomocna w codziennej pracy i rozwoju biznesu” - dodaje Anna Pszczółkowska, koordynatorka Akademii e-marketingu WeNet.

Program Akademii e-marketingu składa się ze spotkań ze specjalistami, którzy opowiedzą, jak przygotować skuteczną strategię i zacząć z powodzeniem budować swój biznes w internecie. Uczestnicy zyskają kompleksowy poradnik w pigułce: od budowy firmowej strony www, przez wykorzystanie działań SEO oraz narzędzia, jakim jest Google Ads, aż po prowadzenie promocji firmy w Social Mediach i mierzenie jej efektów.

„Chcemy pomóc małym i średnim przedsiębiorcom przyswoić praktyczną wiedzę z zakresu e-marketingu. Program szkolenia dostosowaliśmy do potrzeb MŚP na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia z wcześniejszych edycji, a także rozmów z przedsiębiorcami. Jako Partner Google oraz Microsoft Advertising Program Partner mamy dostęp do najnowszych rozwiązań i zdobyczy technologii i tą wiedzą zamierzamy się podzielić” - mówi Mariusz Dawidziuk, trener Akademii e-marketingu, ekspert Google Ads, Google Analytics, Bing Ads.

Eksperci poruszą też aktualne kwestie i tematy. Opowiedzą m.in. o obowiązującej od tego roku dyrektywie Omnibus, która nakłada na sprzedawców internetowych wiele nowych obowiązków. Znajomość zmian w przepisach prawa jest bardzo ważna. Za ich nieprzestrzeganie grożą bowiem wysokie kary finansowe.

Tylko wiosenna odsłona Akademii e-marketingu, która odbyła się miedzy marcem a majem, odwiedziła 5 miast, takich jak: Gdańsk, Katowice, Warszawę, Kraków i Białystok, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. W sumie w tym roku w szkoleniach wzięło już udział ponad 1500 właścicieli małych i średnich biznesów.

Udział w Akademii e-marketingu jest całkowicie bezpłatny. Aby zgłosić uczestnictwo w szkoleniu, wystarczy wypełnić formularz kontaktowy na stronie akademiaemarketingu.pl.

Organizatorem i partnerem merytorycznym wydarzenia jest firma WeNet Group.

Partnerami strategicznymi 11. edycji Akademii e-marketingu są: Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu, Klub Integracji Europejskiej oraz Podlaski Klub Biznesu i Liga Biznesu.

Patronami medialnymi 11. edycji Akademii e-Marketingu WeNet są: My Company Polska, Strefa Biznesu, Trójmiasto.pl, ŚląskiBiznes.pl, Business Hub, Gazeta MŚP, Przedsiębiorcy.eu.

O WeNet

WeNet to firma działająca w obszarze szeroko pojętego doradztwa internetowego. Ponad 1000 ekspertów w całym kraju oferuje skuteczne rozwiązania dla biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców z sektora MŚP. Firma posiada w pakiecie liczne usługi internetowe, takie jak tworzenie i pozycjonowanie stron internetowych, prowadzenie dedykowanych kampanii reklamowych i działań marketingu lokalnego online, tworzenie e-sklepu oraz hosting stron internetowych. Z usług WeNet korzysta już 50000 małych i średnich firm. Obecnie działa w całej Polsce i posiada biura w 19 lokalizacjach.

KONTAKT:

Tomasz Jaros

menedżer komunikacji WeNet

tel. +48 782 180 917

e-mail: tjaros@wenet.pl

Źródło informacji: WeNet