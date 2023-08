Rozkaz: Zdobyć Elektrownię! PGE upamiętniła energetyków walczących w Powstaniu Warszawskim

Foto: Adobe Stock

PGE Polska Grupa Energetyczna w 79. rocznicę Powstania Warszawskiego oddała hołd energetykom walczącym w obronie warszawskiej Elektrowni Powiśle, organizując uroczystość pod hasłem "Energetycy w Powstaniu". W trakcie wydarzenia odbył się premierowy pokaz animacji: „Rozkaz: Zdobyć Elektrownię!”, stworzonej przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

We wtorek, 1 sierpnia 2023, roku o godz. 10:30 na Skwerze Kahla na warszawskim Powiślu przedstawiciele PGE Polskiej Grupy Energetycznej oddali hołd energetykom walczącym w Powstaniu Warszawskim.

Obchody rozpoczęły się od złożenia wieńców pod pomnikiem poświęconym dowódcom obrony Elektrowni Warszawskiej, przez przedstawicieli administracji rządowej, zaproszonych gości oraz zarządu PGE i spółek z Grupy PGE. W ceremonii udział wzięli m.in.: Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu RP, prof. dr hab. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Karol Rabenda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Piotr Pyzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Paweł Sałek, doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy, oraz Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości.

„Dzisiaj czcimy pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego, ale ono nie było tylko warszawskie, to było powstanie polskie. Na ulicach stolicy Żołnierze Armii Krajowej walczyli o wolność całej Polski, a nie tylko Warszawy. Walczyli wszyscy, uczniowie, studenci, robotnicy, urzędnicy, ale także pracownicy Elektrowni Miejskiej. Jako PGE, największa firma energetyczna w Polsce, jesteśmy depozytariuszami pamięci energetyków walczących na Powiślu. To oni 79 lat temu walczyli o wolność, bo mieli Polskę w sercu. Zapłacili za to najwyższą cenę, ale ich ofiara nie była daremna. Dlatego, już kolejny rok z rzędu oddajemy im hołd, ich odwadze, poświęceniu i ofierze. Ich pamięć żyje w nas, a ich duch kształtuje polskość kolejnych pokoleń” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podczas uroczystości został zaprezentowany premierowy pokaz filmu „Rozkaz: Zdobyć Elektrownię!”, który powstał na zlecenie Fundacji PGE. Trwająca 5 minut animacja została stworzona przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Jest to historia walk o Elektrownię Powiśle w pierwszych godzinach Powstania Warszawskiego.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=PSKDh2ffdDo

Scenariusz do filmu został opracowany na podstawie wydarzeń opisanych przez historyka Michała Wujciuka. Za rekonstrukcję i odtworzenie przebiegu zdarzeń odpowiadały Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław" pod przewodnictwem Grzegorza Krynickiego oraz Grupa Rekonstrukcyjno-filmowa GRF Bemowo. Nagrany materiał został przekształcony na animację dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii sztucznej inteligencji. Nad całością produkcji czuwali Paweł Jaworowski, producent Goood Film, oraz reżyser Przemysław Kulikowski.

Dodatkowo, na bazie scenariusza animacji, Fundacja PGE przygotowała specjalne wydanie komiksu pt. „Rozkaz: Zdobyć Elektrownię!”. Ilustracje do komiksu przygotował Andrzej Grzechnik. Komiks jest dostępny na stronie PGE: https://www.gkpge.pl/rozkaz-zdobyc-elektrownie.

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów, odbyło się plenerowe Kino Powstańcze. W ramach wydarzenia zaprezentowane zostały filmy poświęcone Powstaniu Warszawskiemu, w tym: „Rozkaz: Zdobyć Elektrownię!”, „Energetycy w Powstaniu: wspomnienia”, „Wywiad jakiego jeszcze nie było: pseudonim „Cubryna” oraz „Energetycy w Powstaniu”, jak również „Fajna ferajna czyli powstanie oczyma dzieci” w reżyserii Tomasza Stankiewicza, „Powstanie Warszawskie” Jana Komasy, „Godzina W” Janusza Morgernsterna czy „Kanał” w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Od 31 lipca do końca września br. przed siedzibą PGE przy ul. Mysiej 2 w Warszawie, można zapoznać się z wystawą plenerową „Rozkaz: Zdobyć elektrownię!” poświęconą pracownikom Elektrowni Powiśle. Natomiast, od 1 sierpnia przez 63 dni na elewacji siedziby PGE Polskiej Grupy Energetycznej na ulicy Mysiej 2 w Warszawie znajduje się wielkoformatowa siatka z napisem "Energetycy w Powstaniu Warszawskim. Pamiętamy".

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna