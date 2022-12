Porównywarka kredytów hipotecznych? Masz ją na wyciągnięcie ręki

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego to zobowiązanie na kilkanaście lat, a niekiedy nawet kilkadziesiąt lat. To sprawia, że decyzji o wzięciu kredytu hipotecznego nie należy podejmować pochopnie. Wcześniej dobrze jest dowiedzieć się, co składa się na koszt kredytu hipotecznego i od czego ten koszt jest uzależniony. Przed wyborem konkretnej propozycji, warto dokładnie przeanalizować symulacje różnych banków i sprawdzić swoją zdolność kredytową. Wykorzystaj do tego nowe narzędzie - porównywarkę kredytów hipotecznych Policz Kredyt, która pomoże Ci zdecydować, w którym banku warto złożyć wniosek.

Kompleksowe porównanie kredytów hipotecznych

Policz Kredyt: https://policzkredyt.pl to intuicyjne w obsłudze i kompleksowe narzędzie, które przyda się wszystkim, którzy planują w najbliższym czasie zaciągnąć kredyt hipoteczny. Serwis umożliwia skorzystanie m.in. z kalkulatora raty kredytowej i kalkulatora zdolności kredytowej, ale to nie wszystko. Na stronie można znaleźć ranking kredytów hipotecznych i porównywarkę kredytową . Do dyspozycji klientów jest również baza wiedzy z dostępem do rozmaitych artykułów na temat kredytu hipotecznego i słownikiem finansowym, który przyda się każdemu, kto dopiero wkracza w świat kredytów. To rozwiązanie będzie szczególnie przydatne dla tych, którzy słabo orientują się w temacie kredytów hipotecznych i chcieliby uzupełnić swoją wiedzę przed zaciągnięciem zobowiązania.

Najlepsze symulacje kredytów? Wystarczy kilka kliknięć

Porównywarka kredytów hipotecznych to narzędzie, które pozwala w łatwy i szybki sposób znaleźć najlepszą propozycję kredytu hipotecznego. Podstawowa funkcjonalność, z jakiej można skorzystać na stronie, to kalkulator raty kredytowej. Wystarczy wpisać takie dane jak: wartość nieruchomości i wysokość wpłaty własnej - na ich podstawie system samodzielnie wyliczy potrzebną kwotę kredytu. Dodatkowo trzeba podać preferowany okres kredytowania. Zaledwie tych kilka informacji wystarczy, żeby uzyskać najlepsze symulacje kredytów hipotecznych, które aktualnie dostępne są na rynku. Narzędzie porównuje informacje o dostępnych kredytach wielu banków, wśród których znalazły się: Alior Bank S.A., Bank Millenium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A. i Santander Bank Polska S.A.

Dostęp do szczegółowych danych

Porównanie poszczególnych kredytów hipotecznych obejmuje takie parametry jak: RRSO, liczba rat,

oprocentowanie, prowizja, ubezpieczenie kredytu, rata miesięczna, kwota kredytu, wpłata własna, suma odsetek w okresie kredytowania i całkowity koszt kredytu. Oprócz tego przy symulacjach poszczególnych banków można znaleźć najważniejsze informacje o danej propozycji, a więc to, co wyróżnia wybraną opcję na tle innych. Dzięki dostępowi do tak szczegółowych informacji, wybór najlepszego rozwiązania będzie o wiele prostszy niż wcześniej.

Policz Kredyt - przejrzysta porównywarka kredytowa

Kolejną przydatną funkcjonalnością jest przyjazna i intuicyjna w obsłudze porównywarka kredytowa. To nowatorskie rozwiązanie Policz Kredyt, niedostępne do tej pory w innych porównywarkach bankowych. Tego typu funkcjonalność jest dobrze znana użytkownikom, chociażby ze sklepów internetowych, które umożliwiają porównywanie ze sobą np. parametrów smartfonów lub różnego rodzaju sprzętu AGD i RTV. W porównywarce kredytowej można zestawić ze sobą trzy wybrane symulacje kredytów dostępnych w różnych bankach. Wyniki są prezentowane w formie przejrzystej tabeli, która umożliwia szybki przegląd wybranych parametrów poszczególnych propozycji. Porównywać można ze sobą informacje o kredytach dostępnych w różnych bankach, w odniesieniu do takiej samej kwoty kredytu, ale nie tylko. Wyniki można zawęzić do jednego banku i w ramach niego zestawić ze sobą np. różne kwoty kredytu czy okresy spłaty. Ta druga opcja pozwala zobaczyć, np. o ile wzrośnie RRSO wraz z wydłużeniem okresu kredytowania i jak zwiększają się odsetki, w zależności od poszczególnych parametrów kredytu.

Ranking kredytów hipotecznych

Na stronie Policz Kredyt umieszczone są trzy rankingi kredytów hipotecznych: dla kredytu na 300 000 zł na 25 lat, 400 000 zł na 25 lat i 500 000 zł na 30 lat. Rankingi są na bieżąco aktualizowane , dlatego zawsze można znaleźć w serwisie trzy aktualnie najlepsze symulacje kredytów dla podanych kryteriów.​

Kalkulator zdolności kredytowej

Oprócz kalkulatora raty kredytowej Policz Kredyt daje możliwość skorzystania z kalkulatora zdolności kredytowej. Żeby sprawdzić swoją zdolność kredytową, wystarczy podać kilka danych: łączny dochód netto, łączne zobowiązania miesięczne, wiek osoby, która ubiega się o kredyt, liczbę osób w gospodarstwie domowym i preferowany okres kredytowania. Na podstawie podanych informacji, system będzie w stanie podać szacowaną zdolność kredytową. Dzięki temu klient sprawdzi, jaka jest maksymalna wysokość zobowiązania, które może zaciągnąć.

Policz Kredyt - pomoc doświadczonego eksperta

Uzyskane w porównywarce kredytów hipotecznych wyniki można przeanalizować samodzielnie lub omówić je z ekspertem finansowym . To kompetentna osoba, która zawsze chętnie wspiera klientów swoją wiedzą w podjęciu optymalnej decyzji. Ekspert fachowo poinstruuje klienta, na jakie przeszkody może natrafić, decydując się na kredyt hipoteczny. Wątpliwości może pojawić się dużo, na przykład:

- dlaczego bank nie chce przyznać kredytu, mimo tego, że klient ma dochody,

- jakie pułapki mogą się pojawić na drodze do uzyskania kredytu,

- czy na jaki rodzaj stóp procentowych się zdecydować.

Żeby umówić się na konsultację z ekspertem finansowym, wystarczy podać swoje imię, numer telefonu i miasto. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa kredytowego.

Źródło informacji: Policz Kredyt