Polska organizatorem Igrzysk Olimpijskich Zawodów Branżowych EuroSkills 2023

Międzynarodowe zawody branż EuroSkills 2023 odbędą się za rok w Gdańsku– poinformował dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). WorldSkills i EuroSkills nazywane są potocznie Igrzyskami Olimpijskimi Zawodów Branżowych - to największe na świecie konkursy umiejętności zawodowych, które odbywają się w kilkudziesięciu dyscyplinach - począwszy od robotyki po gotowanie, florystykę czy budownictwo.

Jak zaznaczył Paweł Poszytek, EuroSkills Gdańsk 2023 to pierwsze tak duże, międzynarodowe wydarzenie przeniesione do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

„Zawody miały się odbyć w Sankt Petersburgu, ale organizacja nimi zarządzająca - WorldSkills Europe - zadecydowała o odebraniu ich Rosji. Po międzynarodowych konsultacjach podjęto decyzję, że organizacja EuroSkills 2023 zostanie powierzona Polsce” – dodał dyrektor generalny FRSE.

„EuroSkills2023 w Gdańsku jest czymś, na co w WorldSkills bardzo czekamy. To będzie pierwszy konkurs organizowany po pandemii. Naprawdę nie możemy się doczekać, aby móc zaprosić wszystkie nasze kraje członkowskie do wspólnego celebrowania tego święta umiejętności tutaj, w Gdańsku, już w przyszłym roku. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że będziemy mogli przyjechać do Polski w duchu jedności i współpracy w Europie” - powiedziała Laurence Gates, Chief Executive Officer WorldSkills Europe.

Jak wyjaśnił dyrektor generalny FRSE, EuroSkills to międzynarodowy konkurs, który do tej pory odbył się siedem razy, a w przyszłym roku Polska po raz pierwszy będzie jego gospodarzem.

„W Gdańsku w ponad czterdziestu konkurencjach, w sześciu obszarach, tj.: technologia informacyjna i komunikacyjna, technologia wytwarzania i inżynieria, technologia budowlana, transport i logistyka, usługi społeczne i osobiste, sztuka i moda rywalizować będzie ponad 600 najlepszych młodych zawodników z 31 państw. Ich prace będzie oceniać 500 ekspertów. Szacujemy, że EuroSkills Gdańsk 2023 zgromadzi ponad 100 000 widzów z Polski i z zagranicy” – zaznaczył Poszytek.

Laurence Gates oceniła, że konkurs EuroSkills jest swoistą olimpiadą umiejętności, ale w konkursie nie chodzi tylko o rywalizacje.

„Chcemy promować kształcenie i szkolenie zawodowe jako sposób na dążenie do doskonałości przez młodych ludzi. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że w całej Europie brakuje nam wykwalifikowanych rzemieślników czy fachowców i chodzi o to, żebyśmy przyciągnęli młodych do tego rodzaju profesji. Poza tym łączymy młodzież, pedagogów, ludzi biznesu i całe środowisko związane z promocją szeroko pojętego kształcenia zawodowego” – dodała.

Organizatorem i koordynatorem zawodów WorldSkills jest organizacja WorldSkills Europe, część globalnego ruchu WorldSkills - grupy osób i organizacji, które realizują wspólny cel społeczny, jakim jest podnoszenie kompetencji zawodowych i rozwoju umiejętności. W 2020 roku WorldSkills International obchodził rocznicę 70 lat od pierwszego konkursu WorldSkills, a organizacja rozrosła się do 85 krajów i regionów członkowskich. Konkursy WorldSkills i EuroSkills odbywają się w formule naprzemiennej, co 2 lata.

"Polska przystąpiła do WorldSkills Europe w 2017 r., a rok później dołączyła do grona państw zrzeszonych w WorldSkills International. Dwa lata temu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która z ramienia MEiN pełni rolę instytucji koordynującej, powołała biuro WorldSkills Poland, która m.in. wyszukuje najzdolniejszych uczniów, studentów oraz absolwentów i przygotowuje ich do udziału w zawodach” – wskazał Paweł Poszytek. Przypomniał, że polscy zawodnicy brali udział w dwóch poprzednich edycjach EuroSkills - cztery lata temu w Budapeszcie i rok temu w Grazu - zdobywając łącznie 3 medale w konkurencjach: gotowanie, florystyka i spawanie.

EuroSkills Gdańsk 2023 jest organizowany w partnerstwie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, WorldSkills Poland, WorldSkills Europe, Miasto Gdańsk i AMBEREXPO Gdańsk. Pod koniec listopada w Gdańsku odbędą się również ogólnopolskie zawody SkillsPoland 2022, które są eliminacjami dla polskich uczniów i studentów do EuroSkills Gdańsk 2023.

Źródło informacji: PAP MediaRoom