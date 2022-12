W której gminie najlepiej się mieszka? Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”

Kleszczów, Gogolin, Kędzierzyn Koźle, Podkowa Leśna i Warszawa to zwycięzcy rankingu „Gmina Dobra do Życia” w poszczególnych kategoriach. Gminą, która osiągnęła najwyższy wskaźnik jakości życia mieszkańców w skali całego kraju jest Kleszczów.

W piątek, 2 grudnia Serwis Samorządowy PAP podczas uroczystej gali ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, który został opracowany przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

„Po tylu latach prowadzenia serwisu dostrzegliśmy, że nie tylko musimy dobrze, w sposób kompleksowy informować samorządy o tym, co dzieje się na arenie ogólnopolskiej, ale też coraz bardziej przyczyniać się do tego, żeby pokazywać jak żyje się w polskich samorządach” – powiedział podczas gali wiceprezes zarządu Polskiej Agencji Prasowej Łukasz Świerżewski.

„Cieszę się też, że wszystkie najważniejsze zrzeszające polskie samorządy również uczestniczą w naszym przedsięwzięciu. To pokazuje że staramy się w zobiektywizowany sposób mierzyć jakość życia w polskich małych ojczyznach” – dodał.

Autor opracowania prof. dr hab. Przemysław Śleszyński zaznaczył, że ranking stara się wypośrodkować „to, co możemy sami zrobić jako ludzie, jako władza, jako decydenci, jako samorządowcy i to, co jest stałe, niezależne”.

„Samorząd jest bardzo istotny, on może pewne rzeczy lepiej zorganizować, zapewnić lepszą efektywność, ale pewnych stałych rzeczy się nie zmieni, tak jak położenie geograficzne. Jeśli gmina jest położona w sąsiedztwie dużego miasta, to już jest łatwiej, są większe dochody, są najczęściej bogatsi mieszkańcy, jest bliżej do usług. Jeśli gmina ma warunki przyrodnicze, to też nie przeniesie się parku narodowego do dużego miasta” – powiedział prof. Śleszyński.

W rankingu uwzględniono wszystkie 2477 gmin w Polsce, spośród których wyłoniono laureatów na podstawie 63 wskaźników. Wśród nich znalazły się m.in.: poziom edukacji, dochody własne gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, infrastruktura kulturalna, przeciętne wynagrodzenie czy walory estetyczne krajobrazu. Wszystkie razem tworzą syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

W tym roku we współpracy z Instytutem Pokolenia opracowany został także dodatkowy Wskaźnik 6OFR, na który składa się 17 z powyższych 63 wskaźników cząstkowych. To wskaźniki, które wpisują się w wypracowaną w Instytucie koncepcję 6 Obszarów Funkcjonowania Rodziny, przy pomocy których gmina może wpływać na satysfakcję rodzin.

Wyniki rankingu zostały ogłoszone w pięciu kategoriach określonych według typów funkcjonalnych. Są to: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu ziemskiego, gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców oraz gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

miasta na prawach powiatu

1. Warszawa

2. Sopot

3. Wrocław

4. Kraków

5. Zielona Góra

6. Opole

7. Gdańsk

8. Gdynia

9. Poznań

10. Rzeszów

strefy podmiejskie miast na prawach powiatu

1. Podkowa Leśna

2. Osielsko

3. Izabelin

4. Kobierzyce

5. Dobra (Szczecińska)

6. Suchy Las

7. Nadarzyn

8. Kąty Wrocławskie

9. Stawiguda

10. Stare Babice

gminy z siedzibą powiatu ziemskiego

1. Kędzierzyn-Koźle

2. Kołobrzeg

3. Stalowa Wola

4. Lubliniec

5. Strzelce Opolskie

6. Sucha Beskidzka

7. Lubin

8. Polkowice

9. Krapkowice

10. Piła

gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców

1. Gogolin

2. Brzeg Dolny

3. Kostrzyn nad Odrą

4. Ustroń

5. Władysławowo

6. Kalety

7. Ozimek

8. Zbąszyń

9. Wisła

10. Miasteczko Śląskie

gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców

1. Kleszczów

2. Lubin

3. Boronów

4. Babimost

5. Walce

6. Ustronie Morskie

7. Rudna

8. Jastarnia

9. Dziwnów

10. Kolonowskie

W każdej kategorii wyróżniliśmy także Gminy dobre do życia w obszarze funkcjonowania rodziny. Tytuł taki otrzymały: Rzeszów, Suchy Las, Kolbuszowa, Gogolin i Kleszczów.

Gminy dobre do życia w województwach

W tym roku nagrody przyznaliśmy także gminom, które zajęły pierwsze miejsce w każdym województwie.

dolnośląskie - Kobierzyce

kujawsko-pomorskie – Osielsko

lubelskie - Głusk

lubuskie – Zielona Góra

łódzkie – Kleszczów

małopolskie – Kraków

mazowieckie - Podkowa Leśna

opolskie – Opole

podkarpackie – Rzeszów

podlaskie – Białystok

pomorskie – Sopot

śląskie – Boronów

świętokrzyskie – Kielce

warmińsko-mazurskie - Stawiguda

wielkopolskie – Suchy Las

zachodniopomorskie - Dobra (Szczecińska)

W skali całego kraju najwyższy wskaźnik osiągnęła gmina Kleszczów z województwa łódzkiego i jest to jedyna jednostka samorządu poniżej 5 tys. mieszkańców, która znalazła się w pierwszej dwudziestce rankingu. Aż dwanaście miejsc w czołówce zajęły gminy znajdujące się w strefach podmiejskich: Podkowa Leśna (2), Osielsko (3), Izabelin (4), Kobierzyce (6), Dobra (Szczecińska) (8), Suchy Las (9), Nadarzyn (11), Kąty Wrocławskie (13), Stawiguda (14), Stare Babice (16), Ożarów Mazowiecki (17), Tarnowo Podgórne (18). Pierwsza dwudziestkę uzupełniają miasta na prawach powiatu: Warszawa (5), Sopot (7), Wrocław (10), Kraków (12), Zielona Góra (15), Opole (19), Gdańsk (20).

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

Partnerami Rankingu są Bank Pekao, Play oraz Instytut Pokolenia.

Poniżej załączamy pełny raport oraz wyniki rankingu ze wskazaniem pierwszych pięćdziesięciu lokat w każdej kategorii.

Raport „Gmina Dobra do Życia” oraz Ranking "Gmina dobra do życia" do pobrania: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/w-ktorej-gminie-najlepiej-sie-mieszka-serwis-samorzadowy-pap-oglosil-wyniki

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP