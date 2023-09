Gospodarstwa domowe w PGE zapłacą około 120 zł mniej za energię elektryczną

PGE Polska Grupa Energetyczna

Gospodarstwa domowe, będące klientami PGE, zapłacą o około 120 zł mniej za energię elektryczną w 2023 r. Takie rozwiązanie wprowadza znowelizowane rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Obniżenie rachunku o ok. 120 zł będzie przysługiwało każdemu gospodarstwu domowemu, które spełni jeden z następujących warunków:

• zmniejszy w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r., a wrześniem 2023 r. zużycie energii elektrycznej o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022 w okresie,

• sprawdzi i potwierdzi poprawność swoich danych u sprzedawcy energii,

• wyrazi zgodę na otrzymywanie elektronicznych rachunków,

• wyrazi zgodę na otrzymywanie elektronicznie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach, które oferuje ten sprzedawca,

• jest prosumentem energii odnawialnej,

• złożył oświadczenie w ramach rządowej tarczy solidarnościowej (gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub rolnicy).

To kolejna po rządowej tarczy solidarnościowej, która zamraża ceny energii na poziomie z 2022 r., inicjatywa chroniąca odbiorców energii elektrycznej w Polsce.

Dzięki podejmowanym przez polski rząd działaniom energia elektryczna dla klientów indywidualnych jest jedną z najniższych w Europie. Polskie gospodarstwa domowe w większości płacą za energię średnio 110,17 Euro/MWh to preferencyjna stawka za energię zużywaną do limitu 3000 - 4000 kWh (w ramach tarczy solidarnościowej). W Czechach jest o 37 proc. drożej (255 EUR/MWh) w Niemczech o 116 proc. (400 EUR/MWh) a we Włoszech nawet o 165 proc. (491,37 euro/MWh) (dane: Agencja Rynku Energii).

