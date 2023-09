Grzybobranie bywa niebezpieczne

Cała grzybiarska Polska wyczekuje wysypu grzybów, by ruszyć w weekend na grzybobranie. Niestety to przyjemne zajęcie bywa niebezpieczne. Policjanci, leśnicy i sanepid apelują o rozwagę w lesie, bo ktoś się może zagubić, inny zatruje się grzybami, a kogoś ukąsi żmija.

Wytrawnych grzybiarzy sporo jest wśród osób starszych, ale w ich przypadku las może być niebezpieczny, gdy będą sami zbierać grzyby. Nawet sprawna osoba może wpędzić się w poważne kłopoty, gdy np. potknie się, złamie nogę i zgubi komórkę. Osoby starsze mogą zasłabnąć i stracić orientację w terenie.

Na grzybobranie zabieramy ze sobą dobrze naładowany i dobrze schowany telefon komórkowy. Przyda się do robienia zdjęć prawdziwkom i w razie potrzeby do wezwania pomocy. Również wtedy, gdy natrafi się na niewybuch zamiast na urokliwego podgrzybka. Jeżeli ktokolwiek trafi na przedmiot przypominający niewybuch, nigdy nie powinien go dotykać. Należy zawiadomić policję.

Niektóre grzyby są do siebie bardzo podobne. Najgorzej jest, gdy dotyczy to grzybów pożądanych ze względów kulinarnych i tych trujących, np. zabójczy muchomor sromotnikowy i czubajka kania. Warto więc zaopatrzyć się w specjalny poradnik – minileksykon grzybów. Mniej doświadczonym osobom służą pomocą leśnicy i pracownicy sanepidu.

Leśnicy apelują do grzybiarzy, żeby zachowywali w lasach bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Zwracają ich uwagę na kleszcze, ze względu na zagrożeniem zapaleniem mózgu i boreliozą. Idąc na grzybobranie powinno się założyć bluzę lub kurtkę z długim rękawem, spodnie z długimi nogawkami, buty z wyższą cholewką, czapkę lub kapelusz.

Leśnicy zwracają uwagę, że z powodu ciepłej, słonecznej pogody możliwe jest napotkanie w lesie żmii. Żmija zygzakowata potrafi wystrzelić jak sprężyna i zaatakować człowieka. Ukąszenie może okazać się nawet śmiertelne, dlatego trzeba jak najszybciej udać się do lekarza, by przyjąć surowicę.

