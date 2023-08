Do grzybów z respektem. Nie jesteś pewny, skonsultuj ze znawcą

Tegoroczny sezon na grzyby właśnie się rozkręca. Do lasów już wyruszają wytrawni grzybiarze, ale też ci, którzy albo dopiero zaczynają przygodę z taką formą rekreacji, albo oddają się jej bardzo sporadycznie. To, co uda się zebrać, najczęściej trafia na talerz. Żeby jednak po grzybobraniu i konsumpcji pozostały tylko dobre wspomnienia, trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przypominane są co roku. Ale i tak co jakiś czas zdarzają się zatrucia grzybami. W ubiegłym roku np. Wojewódzka Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie odnotowała dwa takie przypadki, na szczęście bez tragicznych skutków.

- Główną przyczyną zatruć grzybami jest niewłaściwe rozpoznanie jadalnych i trujących grzybów, nieodpowiednie przygotowanie potraw z niektórych grzybów jadalnych oraz niewłaściwe ich przechowywanie - wymienia Paweł Mayko, rzecznik prasowy WSSE w Szczecinie. - Pierwsze objawy zatrucia grzybami mogą pojawiać się już po kilku godzinach od ich zjedzenia, jednak w zależności od rodzaju grzybów symptomy zatrucia mogą wystąpić nawet po kilkunastu godzinach od spożycia grzybów.

Objawy te

...