Etna, Gracja, Szeryf i Zorro. Sokole rodzeństwo dostało imiona

Fot. MEC Koszalin

Już wiadomo, kto wykluł się w budce lęgowej zamontowanej na kominie Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie. To Etna, Gracja, Szeryf i Zorro. Mowa oczywiście o pisklętach sokołów wędrownych, które przyszły na świat na przełomie kwietnia i maja.

MEC ogłosił konkurs na imiona dla ptaków. Spośród propozycji, które napłynęły, wybrano cztery zdaniem wielu najtrafniejsze. Młode ptaki zostały już zaobrączkowane. Przy okazji okazało się, że to dwie samice i dwa samce. Wybrane w drodze głosowania 5264 internautów imiona będą honorowane na całym świecie, przypisane są bowiem do ptaków z zaewidencjonowanymi obrączkami. Proces obrączkowania przeprowadzili pasjonaci ze Stowarzyszenia na rzecz Dzikich Zwierząt Fundacji „Sokół” z Włocławka, które nadzoruje to, co się dzieje w koszalińskiej budce lęgowej. ©℗

(pw)