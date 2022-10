Ekologiczny paczkomat

Podkołobrzeskie osiedle Podczele od dawna jest wyalienowane, jeśli chodzi o dostęp paczkomatów. Wkrótce to się jednak zmieni.

Firma InPost podpisała z miastem umowę, na podstawie której przy ul. Tarnopolskiej pojawi się nowy paczkomat oraz stojak dla rowerów. Ciekawostką jest to, że automat będzie ekologiczny. To pierwsze urządzenie obdarzone tym mianem, jakie pojawi się w mieście.

O co dokładnie chodzi? Z pewnością nie o biodegradowalne materiały wykorzystane do jego budowy, a o rośliny na jego dachu. Na paczkomacie w specjalnie przygotowanych donicach rosnąć ma rozchodnik, który w naturalny sposób oczyszcza powietrze. Ciekawostką jest to, że nie trzeba będzie go podlewać. Przy urządzeniu zamontowany zostanie dodatkowo czujnik badający jakość powietrza.

Pomysł stawiania ekologicznych paczkomatów, które są już w kilku polskich miastach, jest częścią programu realizowanego przez InPost pod nazwą Green City. Zgodnie z założeniami do 2040 roku pozwoli on firmie na uzyskanie neutralności klimatycznej. ©℗

(pw)