Trzy razy więcej przeciwciał po 3 miesiącach przerwy między dawkami Pfizera

Jeśli przerwa między pierwszą a drugą dawką szczepionki Pfizer na koronawirusa wynosi trzy miesiące, to organizm produkuje trzy razy więcej przeciwciał niż w przypadku, gdy podaje się je co trzy tygodnie - o takich ustaleniach poinformował we wtorek dziennik "Corriere della Sera".

Włoska gazeta wyjaśnia, że takie są wyniki najnowszych badań, które zostaną wkrótce opublikowane w jednym z prestiżowych pism naukowych.

Nieoficjalnie wiadomo, że odkrycia tego dokonali brytyjscy badacze. Trzykrotny wzrost odporności dotyczy według nich przede wszystkim osób starszych.

Jak się zaznacza, rząd Włoch rekomenduje zwiększenie różnicy między pierwszą a drugą dawką preparatu. Jednym z powodów tego zalecenia jest również to, że jeśli przerwa ta będzie większa niż trzy tygodnie, pozostanie dostępnych więcej dawek, którymi będzie można zakończyć szczepienia osób najstarszych i chorych.

