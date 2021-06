Od 26 czerwca Polska przechodzi na unijny sposób nabywania uprawnień o zaszczepieniu. Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia, czyli po otrzymaniu drugiej dawki lub po przyjęciu jednodawkowego preparatu.

W Polsce wykonano dotąd ponad 27,6 mln szczepień przeciw COVID-19. Ponad 12 mln osób zakończyło już proces szczepienia, czyli otrzymało dwie dawki preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson.

Od soboty pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia, czyli po otrzymaniu drugiej dawki lub zaszczepieniu jednodawkowym preparatem – jest to zgodne z unijnym sposobem nabywania uprawnień o zaszczepieniu.

Informacja o przebytym szczepieniu jest wprowadzana do e-Kart Szczepień w systemie P1. Oprócz tego po przyjęciu drugiej dawki wystawiane są kody QR, które można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, wówczas może wziąć z punktu szczepień wydruk potwierdzający, tzw. paszport osoby zaszczepionej. Dokument potwierdza, że osoba jest zaszczepiona i może korzystać z uprawnień, które przysługują osobom zaszczepionym.

Dostępna jest aplikacja "Zaszczepieni", która umożliwia potwierdzenie, że ktoś, kto pokazuje nam kod QR, jest rzeczywiście zaszczepiony. Aplikacja sprawdza ważność i poprawność kodu QR osoby zaszczepionej. Pokazuje też podstawowe dane o jego właścicielu, w tym imiona, pierwszą literę nazwiska oraz dzień i miesiąc urodzin. Dzięki temu można sprawdzić, że jest to kod osoby, która go okazuje. Osoba, która pokazuje do skanowania kod QR, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych.

(PAP)