Zredukować zużycie wody. „Można się nią podzielić z mieszkańcami”

W ubiegłym roku grupa radnych miejskich zaproponowała, aby woda ze szczecińskich basenów nie była marnowana poprzez bezpośredni zrzut do kanalizacji tylko ponownie wykorzystywana, na przykład do czyszczenia ulic. „Mamy kolejną przerwę techniczną i opróżnianie basenów, w związku z tym jestem ciekaw, czy zostały podjęte kroki w celu ponownego wykorzystania wody basenowej?" - pyta w interpelacji do prezydenta radny oraz współprzewodniczący szczecińskiego oddziału partii Zieloni Przemysław Słowik.

Przypomnijmy, że możliwe jest ponowne użycie nawet 75 proc. basenowej wody, ale tylko w przypadku zamontowania urządzeń do odzysku wód popłucznych. „Woda ze wszystkich miejskich basenów to rocznie ponad 3 miliony, więc przy zastosowaniu urządzeń do odzysku moglibyśmy ponownie wykorzystać prawie 2,5 miliona litrów wody" - obrazuje radny Słowik. „Dla porównania, sześć maszyn czyszczących ZDiTM rocznie zużywa niecałe 0,5 miliona litrów".

Radny Słowik proponuje, aby odzyskaną wodą basenową podlewać tereny zielone w okresach suszy. Jak podkreśla, chlor jest substancją lotną, a susze występują

...