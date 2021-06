Radni Koalicji Obywatelskiej: „Musimy bronić naszych szkół”

Resort edukacji pracuje nad projektem nowelizacji prawa oświatowego, wprowadzającego tym samym większy nadzór kuratorów nad szkołami. Jedna ze zmian dotyczy procedury konkursów na dyrektorów, w których Ministerstwo Edukacji i Nauki chce zwiększenia ilości przedstawicieli kuratora oświaty z trzech do pięciu. – To jest szaleństwo – krytykował szczeciński radny Bazyli Baran, który wspólnie z radnymi Urszulą Pańką oraz Pawłem Bartnikiem zorganizowali w tej sprawie konferencję prasową.

Obecnie w komisji konkursowej na stanowiska dyrektorów szkół lub placówek oświatowych zasiada: po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny; po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej oraz rady rodziców; po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

MEiN: Wzmacniamy rolę kuratora oświaty

„Przepisy projektowanej ustawy mają na celu wzmocnienie roli organu nadzoru pedagogicznego, w tym w szczególności kuratora oświaty, tak aby jak najpełniej mógł wykonywać powierzone mu ustawowo zadania. Niezmiernie istotne jest poprawianie warunków funkcjonowania szkół i placówek, co pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów i wychowanków” – tłumaczy zmiany w prawie oświatowym resort edukacji.

Ministerstwo Edukacji i Nauki nowelizację ustawy Prawo oświatowe reklamuje hasłem „wzmacniamy rolę kuratora oświaty”. Po planowanych zmianach w komisji konkursowej wybierającej nowego dyrektora ma zasiadać pięciu – a nie jak dotychczas trzech – przedstawicieli kuratora oświaty. Natomiast przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę powoływanych ma być do trzech (a nie trzech jak dotychczas).

Pańka: Nie możemy wrócić do tamtych lat

– Ponad 30 lat temu w Polsce wybuchła wolność, a wraz z nią wolność słowa, gospodarcza, polityczna, a także wolna szkoła, która miała i ma autonomię. Szkoła, w której ważnym podmiotem jest rada pedagogiczna oraz rada rodziców. Pamiętam też co było przed tym wybuchem. Pamiętam, że państwo interesowało się wszystkim i miało pełen nadzór nad szkołami. Samorząd, rada rodziców i rada pedagogiczna były fikcją. Nie możemy wrócić do tamtych lat – mówił radny Koalicji Obywatelskiej Paweł Bartnik.

Radna Urszula Pańka dodała, że w szkołach centralnie zarządzanych osiągano bardzo słabe wyniki w nauce.

– Nasi uczniowie w badaniu pewnych umiejętności byli daleko w tyle. Przemyślenia doprowadziły do tego, że wprowadzono awans zawodowy dla nauczycieli oraz gimnazja, które pokazały, że nasi uczniowie w tych samych badaniach zajmowali 3. miejsce – argumentowała radna. – Od 2015 roku polska szkoła jest systematycznie niszczona. Minister Zalewska zaledwie w ciągu roku zniszczyła system i to, co budowaliśmy przez lata. Teraz wprowadzane są ideologiczne przedmioty. Najgorsze co może nas spotkać, to zabranie szkołom autonomii. Jeśli tak się stanie, to zostaniemy państwem autorytarnym.

Baran: Szkoła ma być podporządkowana partii rządzącej

W projekcie nowelizacji prawa oświatowego pojawiło się nowe uprawienie – jeśli dyrektor szkoły nie będzie realizował zaleceń kuratora oświaty, ten będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora bez wypowiedzenia. Kurator będzie mógł również wnieść o zawieszenie dyrektora w pełnieniu obowiązków, jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

– Minister Czarnek rujnuje nam oświatę. Każdy kandydat na dyrektora będzie musiał uzyskać zgodę kuratora. Mało tego, kurator będzie mógł w każdej chwili zawiesić organ prowadzący. Szkoła ma być podporządkowana partii rządzącej, a my wracamy do tego, co było kiedyś. To jest szaleństwo – krytykował radny Bazyli Baran.

Urszula Pańka dodała, że jeśli rząd nie wycofa się z tego projektu, to radni będą apelować do prezydenta Piotra Krzystka, aby wspólnie z samorządami stworzyli własny system szkół samorządowych.

Karolina NAWROCKA