Zmienili fatalną uchwałę śmieciową

Od 1 stycznia 2023 r. na terenie gryfińskiej gminy wejdzie w życie nowa uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Walka - bo tak należy określić działania podjęte przez mieszkańców odnośnie do zmiany fatalnej uchwały - trwała niemal dwa lata. O sprawie pisaliśmy kilkukrotnie.

Przyniosła olbrzymi deficyt i poróżniła mieszkańców

Co do określenia „fatalna" wystarczy już sama informacja, iż funkcjonowanie tej uchwały w roku ubiegłym przyniosło olbrzymi deficyt - niemal 1,7 mln zł. Jeszcze nigdy w historii funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Gryfino, począwszy od wprowadzenia 1 lipca 2013 r. zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie było tak wielkiego niedoboru. Ponadto, obowiązująca od stycznia 2021 r. uchwała śmieciowa, zakładająca, że w domach jednorodzinnych opłaty liczone były „od osoby", a w zabudowie wielorodzinnej „od powierzchni mieszkania" (oprócz osób samotnie zamieszkujących i zużywających średnio w miesiącu do 4 m sześc. wody), bardzo

...