Mieszkaniec kontra gmina

W lutym br. opisywaliśmy problemy Krzysztofa Sobolewskiego związane z odmową ustalenia przez gminę Gryfino warunków zabudowy. Sprawa dotąd nie została zakończona i trudno przewidzieć, kiedy to nastąpi.

Przypomnijmy. 30 czerwca 2020 r. K. Sobolewski złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch domów jednorodzinnych na swojej działce położonej w podgryfińskiej Żabnicy. Decyzją z 15 marca 2021 r. burmistrz negatywnie rozstrzygnął ten wniosek, wskazując, iż nie został spełniony jeden z koniecznych warunków określonych w art. 61 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odnoszący się do faktu, by co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, była zabudowana w określony przez ustawodawcę sposób. Zainteresowany wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, uzasadniając, iż gmina źle wyznaczyła obszar analizy odnośnie do planowanej inwestycji. 17 maja 2021 r. SKO, uznając argumentację skarżącego, uchyliło w całości decyzję burmistrza i przekazało sprawę organowi I instancji do ponownego

