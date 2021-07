Dodatkowa komunikacja miejska po meczu Pogoni Szczecin z NK Osijek

Portowcy w czwartek (22 lipca) meczem z NK Osijek rozpoczną rywalizację w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. W związku z tym wydarzeniem nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

W czwartek w godz. 18 – 21 uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii autobusowej 86 i tramwajowej 7. Po zakończonym meczu ok. godz. 23:00 uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów i tramwajów.

Dwa autobusy linii 86 pojadą na trasie ul. Witkiewicza (przystanek św. Jana Bosko) – Plac Rodła

Autobus linii 107 wykona kurs na trasie ul. Witkiewicza (przystanek św. Jana Bosko kierunek Zakłady Piekarnicze) – Witkiewicza – Czorsztyńska – Mickiewicza – Wernyhory – Klonowica – Zawadzkiego – Szafera – Arkońska – Wszystkich Świętych – Przyjaciół Żołnierza – Obotrycka i dalej trasą linii 107 Police Wyszyńskiego Polana. Na trasie obowiązują wszystkie przystanki.

Autobus linii A wykona kurs na trasie Witkiewicza (przystanek Jana Bosko kierunek Zakłady Piekarnicze) – Santocka – 26 Kwietnia – Krzywoustego – Wyszyńskiego i dalej zgodnie z przebiegiem linii A do Osiedla Bukowego. Na trasie obowiązują wszystkie przystanki jak dla linii 75: od Wyszyńskiego przystanki dla linii A.

Autobus linii B wykona kurs na trasie Witkiewicza (przystanek Jana Bosko kierunek Zakłady Piekarnicze) – Santocka – 26 Kwietnia – Krzywoustego – Wyszyńskiego i dalej zgodnie z przebiegiem linii B do Osiedla Słonecznego. Na trasie obowiązują wszystkie przystanki jak dla linii 75: od Wyszyńskiego przystanki dla linii B.

Autobus linii C wykona kurs na trasie Witkiewicza (przystanek Jana Bosko kierunek Zakłady Piekarnicze) – Santocka – 26 Kwietnia – Krzywoustego – Wyszyńskiego i dalej zgodnie z przebiegiem linii C do Osiedla Kasztanowego. Na trasie obowiązują wszystkie przystanki dla linii 75: od Wyszyńskiego przystanki dla linii C.

Dla dodatkowych autobusów linii A, B, C i 107 wszystkie przystanki są przystankami na żądanie. W przypadku wcześniejszego dojazdu autobusów pod stadion postój może odbywać się wyłącznie na ul. Twardowskiego (odcinek pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Witkiewicza). Wjazd może nastąpić od strony ul. Mickiewicza.

Autobus linii 67 wykona dodatkowy kurs na trasie Karola Miarki – Stocznia Szczecińska (odjazd z Karola Miarki 23:00).

Dodatkowo po zakończonym meczu uruchomione będą dodatki tramwajowe

Linia 7:

wykona kurs na trasie: Krzekowo – Karłowicza – Bohaterów Warszawy – Plac Kościuszki – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Dworcowa – Brama Portowa – Plac Kościuszki – Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – Wojska Polskiego – Zajezdnia Pogodno

wykona kurs na trasie Krzekowo – Karłowicza – Bohaterów Warszawy – Jagiellońska – Piłsudskiego – Plac Rodła – Kołłątaja – Las Arkoński – Rondo Olszewskiego - Zajezdnia Pogodno.

Linia 5:

wykona kurs zgodny z przebiegiem trasy do Zajezdni Golęcin i dalej do Gocławia

Dodatkowo linie 521 i 527 obsługiwana będzie taborem przegubowym.

- Odjazd dodatkowych autobusów i tramwajów nastąpi na polecenie służb Nadzoru Ruchu ZDiTM. W autobusach komunikacji miejskiej nie obowiązują limity miejsc. W dalszym ciągu obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa - informuje Marta Kwiecień - Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

