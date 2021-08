Zawód jak każdy inny. Podcasty WUP na YouTube

Na pierwszy ogień poszedł nauczyciel, potem agent nieruchomości, lekarz weterynarii i trener piłki nożnej. Doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie serią podcastów z przedstawicielami różnych zawodów chcą zachęcić młodzież do świadomego wyboru drogi zawodowej. Zamiast produkować sztampowe ulotki, których dziś już nikt nie czyta, trafili do serwisu YouTube.

- Jestem wielką fanką takich audycji, inspiracją do stworzenia tych z dziedziny doradztwa zawodowego było zgrupowanie podcasterów - wyjaśnia Magdalena Krawniak, naczelnik Wydziału Poradnictwa Zawodowego w WUP w Szczecinie, a jednocześnie pomysłodawczyni i współautorka podcastów „Zawód jak każdy inny". - Razem z Małgorzatą Bulikowską, doradcą zawodowym z WUP, wzięłyśmy się do roboty, tak by młodzież mogła posłuchać atrakcyjnych treści edukacyjnych.

Naprędce stworzone studio powstało w… gabinecie pani naczelnik.

- To pokój wypełniony meblami, więc nie ma w nim pogłosu - śmieje się Magdalena Krawniak. - Mamy tu komputer, w którym zainstalowaliśmy darmowy program do nagrywania i mikrofony. Sama montuję materiał, bo

...