Bezrobocie poniżej 8 procent. Wysyp ofert pracy w gastronomii

Bezrobocie w regionie w czerwcu wyniosło 7,09 proc. - taką wstępną informację podał Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Znaczy to, że odsetek osób pozostających bez pracy zmniejszył się w stosunku do maja 2021 r. o 0,3 punkty procentowe, a do czerwca ubiegłego roku - o 0,2 pkt procentowe.

Bez stałego etatu pozostaje w Zachodniopomorskiem 48 803 osób, ale jest to mniej niż w maju - z powiatowych pośredniaków ubyło więc ponad 2,1 tys. bezrobotnych. Na ten stan niewątpliwie ma wpływ ożywienie gospodarcze, ale także - jak zawsze w miesiącach letnich - praca sezonowa, głównie w gastronomii i hotelarstwie oraz przy zbiorach warzyw i owoców.

Na jednym z ogólnopolskich portali, który zamieszcza także anonsy o wolnych miejscach pracy, tylko dla kucharzy w całej Polsce jest ponad 5 tysięcy ofert. Zapotrzebowanie jest również na pomoce kuchenne, kelnerów, barmanów - w sumie na tych, którzy chcą pracować w gastronomii, czeka w kraju ponad 17 tysięcy ofert, aż o 11 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku! W naszym regionie, ale tylko w pasie nadmorskim i miejscowościach turystycznych, poszukiwany

