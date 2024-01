Zara zamknęła sklep w Galaxy. Czy nadchodzi zmierzch galerii handlowych?

O nie! W Galaxy już zamknięta? Kiedy otworzą w Kaskadzie? A tu do kiedy będzie zamknięta? - dawno w Szczecinie zamknięcie popularnej sieciówki nie wywołało tak wiele emocji u kobiet, które rozgrzewają fora internetowe. Zara, bo to właśnie o tej hiszpańskiej marce modowej należącej do grupy Inditex mowa, właśnie zamknęła swoje podwoje w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy. We wtorek, 23 stycznia, w ostatnim dniu swojej działalności, przeżyła prawdziwe oblężenie - takich kolejek do przymierzalni i kas dawno tu nie było. Marka jednak nie znika ze stolicy regionu - sklep po metamorfozie, na wzór salonu w Madrycie, późną wiosną otworzy się w Kaskadzie, na dodatek na dwóch poziomach.

Hiszpańska sieciówka stawia teraz na sprzedaż internetową, bo konsumenci chętnie korzystają z takiej formy zakupów. Zamknęła już swoje sklepy w Poznaniu, potem we Wrocławiu, teraz przyszedł czas na jeden z salonów w Szczecinie. Jednocześnie marka powiększa i odświeża inne swoje sklepy. Zatem znika z Galaxy, natomiast swój salon przebudowuje w Kaskadzie.

- Koncepcja zmierza do tego, by sklepy całej grupy

...