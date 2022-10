Zacznij od opon

Niesprawne lub źle ustawione światła w samochodzie mogą być przyczyną wypadku albo kosztować kierowcę nawet 3 tysiące złotych. Dlatego warto regularnie sprawdzać reflektory w aucie. Ich kontrolę należy zaczynać od zbadania… opon.

- Źle ustawione światła powodują, że kierowca nie widzi wszystkiego, co widzieć powinien - tłumaczy kom. Mateusz Mićko, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie. - Z tego powodu przeszkodę na drodze czy pieszego może dostrzec zbyt późno, by wykonać odpowiedni manewr. Źle ustawione światła to często także oślepianie kierowców jadących z przeciwka, co również stwarza poważne zagrożenie.

Dlatego policjanci apelują o sprawdzenie prawidłowego ustawienia świateł. Zwłaszcza że o tej porze roku pogarszają się warunki atmosferyczne i wcześniej zapada zmrok.

- Dużą wagę przykładamy do tego, by eliminować z naszych dróg pojazdy z niesprawnym lub źle ustawionym oświetleniem - zapewnia kom. Mićko. - Jeśli podczas kontroli policjant ruchu drogowego wykryje takie nieprawidłowości, zatrzymuje dowód rejestracyjny. Może też ukarać kierującego mandatem w

...