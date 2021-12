Zachodnia obwodnica Szczecina to zdecydowanie najważniejsze zadanie

Rozmowa z posłem Prawa i Sprawiedliwości Arturem Szałabawką

- Ostatnio pojawiły się sondaże z punktu widzenia obozu władzy wysoce niepokojące. Sondaż Kantara dla „Wyborczej" pokazuje, że PiS przegrywa wybory z połączonymi siłami Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 Szymona Hołowni. Czy to nie jest najtrudniejszy czas dla PiS, odkąd objął władzę? Złapaliście zadyszkę?

– Do sondaży podchodzę z dużym dystansem, różne sondaże różnie wskazują. Wszystkie rządy we wszystkich krajach rozwiniętych mają bardzo ciężką sytuację. COVID-19 wywrócił świat do góry nogami. To najgorsza zaraza od stu lat. Konsekwencje zdrowotne są oczywiste. Ale nie tylko one. Analizowałem to jako socjolog i wiem, że skutki społeczne i gospodarcze będziemy odczuwać jeszcze bardzo długo. Trend jest wyraźny – bez względu na to, czy w danym kraju rządzi prawica czy lewica, ma kłopoty. Przykład: w Hiszpanii rządzi lewica z komunistami, osiągnęła znakomity wynik. A w pierwszych dużych samorządowych wyborach po wybuchu pandemii, do aglomeracji madryckiej, wygrała prawica, która wraz z partią VOX uzyskała 72-procentowe zwycięstwo. W tym kontekście to, że nasz rząd w sondażach utrzymuje się na stabilnym poziomie, jest i tak ogromnym sukcesem.

– Opozycja zarzuca PiS, że nic nie robi z pandemią.

– Zrobiliśmy mnóstwo. Jako jeden z pierwszych krajów wprowadziliśmy tarczę Antykryzysową. Przedsiębiorcy bardzo to docenili. Dzięki Tarczy naszej gospodarki nie dotknęła stagnacja, wręcz przeciwnie, rozwijała się. Jesteśmy w tej chwili bardzo rozpędzoną gospodarką, nie ma bezrobocia, jest rynek pracownika, co zresztą skutkuje tym, że wskaźnik inflacji może być wyższy o punkt niż w krajach, w których gospodarka jest zahamowana. Lockdownu wprowadzić nie możemy. Mieliśmy 40 lat komuny, straty wojenne, i lockdown taki, jaki wprowadzają niektóre kraje bardziej rozwinięte, bogatsze, dla nas byłby bardzo niebezpieczny.

– Ale może warto wprowadzić chociaż pewne ograniczenia dla osób niezaszczepionych?

– Zgadzam się. Nie może być takiej sytuacji, że mniejsza grupa, bardzo głośna i aktywna w portalach społecznościowych, będzie dominować nad resztą ludzi. Jak ktoś mówi o wolności, to ja tym wszystkim osobom, które są agresywnymi przeciwnikami szczepień czy noszenia maseczek, mówię: wolność działa w dwie strony, nie macie prawa narażać innych osób na to, że przez was będą umierały.

