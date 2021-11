Zabytek przeszkodą w budowie SKM?

Ta szkarada to zabytek? O matko lepszych pomysłów konserwator zabytków nie ma?

Albin

2021-11-02 19:58:07

Przenieść ten zabytek w krzaki 50 metrów w bok i po problemie - przecież on nie nadaje się do użytku ani do remontu. Może sam zaraz się rozsypie?