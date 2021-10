Szczecińska Kolej Metropolitalna dopiero w połowie 2024 roku!

To może zmienić zakres i i zakończyć SKM na Niebuszewie. Przystanki między głównym a Niebuszewem są sensownie zlokalizowane, wokół są szpitale, stadion, biura (np. Technopark) duże osiedla ( Pomorzany, Przyjaźni ), komunikacja ( przy prawie każdym przystanku jest tramwaj. Nie ma obaw co do frekwencji bo po prostu jest gdzie jechać. Relacja Niebuszewo - Police nie ma ww. zalet, niestety. Osiedla nie pobudowały się wokół stacji, tylko są oddalone ( całe Bukowo), brak dużych zakładów pracy,

;/

2021-10-27 10:19:29

Pseudo panstwowe firmy nie potrafia wydac podarowanych im 700 mln zł z czego 500 mln to dofinansowanie unijne, kasa wróci do UE i pojdzie np do Bułgarii czy Rumunii lub skandynawii tam na pewno jej nie zmarnuja, ale pewnie pensje kazdy co miesiac bierze bo sie NALEŻAŁO !!! tylko za co ?!!! gdyby nie prywatne firmy ten kraj juz dawno by upadł jak korea polnocna, tam jest wszystko panstwowe i jest bardzo fajnie