Z pasji do starych aut. Milicyjny polonez pana Damiana

Rozmowa z panem Damianem ze Szczecina, którego pasją są stare samochody. Te stojące przed jego domem na Pogodnie tworzą swoiste mikromuzeum. Jak powstawała ta niecodzienna kolekcja, które auto ma nad kołem autograf znanego aktora, a które miało swój epizod w teledysku?

- Skąd się wzięło to zainteresowanie starymi samochodami?

- Jako mały chłopak bawiłem się resorakami. Zbierałem samochodziki, a potem zająłem się modelarstwem. Kiedy robienie modeli w jednej skali mi nie wystarczyło, stwierdziłem, że wezmę się za samochody w skali 1:1. W międzyczasie doszło do tego zainteresowanie komunikacją miejską. Lubuję się we wszystkim co jeździ.

- Które z aut z tej kolekcji było pierwsze?

- Pierwszym moim samochodem był polonez zwany Borewiczem - od nazwiska bohatera serialu „07 zgłoś się", który takim jeździł - z 1981 roku. W moim posiadaniu znalazł się on przypadkowo, miałem zamiar kupić zastavę 750. Okazało się jednak, że jest ona w niezbyt dobrym stanie, a znajomy podsunął mi akurat ogłoszenie z Polonezem i właśnie to auto kupiłem. Po nim przyszła kolej na dużego fiata, poloneza w

