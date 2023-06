Z nagrania słychać lepiej...?

Od 27 lat w samo południe z okien szczecińskiego magistratu rozlegał się hejnał miasta grany przez trębacza. Utwór grany jest nadal, ale od czerwca jest on wyłącznie odtwarzany z nagrania. Miasto tłumaczy, że tak jest taniej i… lepiej, bo utwór jest bardziej słyszalny. Grupa radnych Koalicji Obywatelskiej chce jednak, by na co dzień hejnał odtwarzany był przez trębacza. Ale oburzeni są również radni PiS.

- Hejnał Miasta Szczecina, ustanowiony Uchwałą z 2 grudnia 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina, był grany na trąbce przez trębacza codziennie o godz. 12 od ponad 20 lat. Jest on niezwykle ważnym elementem lokalnej tradycji i kultury - przypominają radni KO. - Zgodnie z przyjętymi przez Radę Miasta Szczecin zasadami używania hejnału Miasta Szczecin miał być on grany na trąbce przez trębacza lub odtwarzany z nagrania dźwiękowego codziennie o godz. 12.

Możliwość korzystania z odtwarzania nagrania dźwiękowego została określona w uzasadnieniu do uchwały w styczniu br. Intencją radnych było, by nagranie odtwarzano z elektronicznego nośnika wyłącznie w przypadku

...