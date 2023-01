Hejnał z taśmy zabrzmi ze szczecińskiego magistratu

Każdego dnia w samo południe pod szczecińskim magistratem można usłyszeć hejnał miasta. Z gabinetu prezydenta gra go trębacz, a w dniach szczególnie ważnych – trzech. Szczegółowo określa to Uchwała w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci, hejnału Miasta Szczecin oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta i sztandaru Rady Miasta. Już wkrótce może się to jednak zmienić.

Na ostatniej sesji szczecińscy radni zgodzili się na zmianę jednego z zapisów tej uchwały. Nowy zapis mówi, że hejnał „jest grany na trąbce przez trębacza lub odtwarzany z nagrania dźwiękowego, codziennie o godz. 12.00”. W dni świąt państwowych i miejskich Hejnał Miasta Szczecina grany jest w wersji uroczystej przez trzech trębaczy lub odtwarzany z nagrania dźwiękowego. W uzasadnieniu czytamy, że w związku z nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi dopuszcza się możliwość oprócz odgrywania przez trębacza także elektroniczne odtworzenie nagrania dźwiękowego hejnału.

Uchwałę poprało 30 radnych, tylko 1 był przeciw. ©℗

ToT