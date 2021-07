Z Kurkiem i Gogolem po medal. Reprezentacja Polski już w Japonii

Reprezentacja siatkarzy już w pierwszej grupie polskich olimpijczyków odleciała we wtorek do Japonii. Na turnieju olimpijskim podopieczni trenera Vitala Heynena są jednym z kandydatów do medalu. W kadrze są dwa szczecińskie akcenty. Asystentem Heynena jest były trener siatkarzy Espadonu Michał Gogol, a podstawowym atakującym gwiazda Stoczni Szczecin Bartosz Kurek.

Polacy po przylocie do Azji zameldowali się w Ośrodku Takasami, a dwa dni przed startem igrzysk wprowadzą się do wioski olimpijskiej. Pierwszy mecz turniejowy Biało-Czerwoni rozegrają w sobotę 24 lipca z Iranem. W kolejnych spotkaniach zmierzą się z Włochami, Wenezuelą, Japonią i Kanadą. Ćwierćfinały zaplanowano na 3 sierpnia, półfinały na 5 sierpnia. Mecze o 3. miejsce i finał zostaną rozegrane 7 sierpnia.

- Czas już ruszać, czas zacząć zajęcia w centrum treningowym w Takasaki i rozmowy o pierwszym spotkaniu z Iranem. Pierwszy mecz w turnieju często jest najtrudniejszy. Dla nas będzie bardzo trudny, w końcu Polska ma bogatą historię potyczek z Iranem. Potem kolejne wielkie wyzwanie to ćwierćfinał. Jeśli jednak jedziesz

...