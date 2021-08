Z którego do Szczecina? Dworzec bez informacji

Tytułowe pytanie zadają sobie prawie wszyscy odjeżdżający z goleniowskiego dworca PKP. Chodzi oczywiście o numer peronu, z którego odjedzie pociąg do Szczecina.

Problem bierze się stąd, że pociągi w stronę Szczecina przyjeżdżają albo ze Świnoujścia, albo z Kołobrzegu. Pierwsze standardowo wjeżdżają na tor przy peronie nr 1, drugie - przy peronie nr 2.

Aby dojść na peron drugi, trzeba jednak przejść wzdłuż całego peronu nr 1 (około 250 m), skorzystać z przejścia przez tory i podejść jeszcze co najmniej sto metrów peronem nr 2. Przyjazd pociągu z podaniem właściwego peronu jest ogłaszany krótko wcześniej, co w przypadku pociągu z Kołobrzegu zmusza zdezorientowanych pasażerów do biegu na drugą stronę torów. Bywa, że rogatki na przejściu przez tory są już opuszczone, więc pasażerowie albo łamią przepisy omijając zapory, albo nerwowo czekają na ich podniesienie. W przypadku podróżnych,

...