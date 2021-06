Dworzec w Goleniowie wychodzi z ziemi

Stary dworzec kolejowy w Goleniowie wyburzono jesienią, zimą na placu budowy prawie nic się nie działo, ale teraz prace idą już sprawnie.

Wylane zostały fundamenty nowego budynku dworcowego, rozpoczęto wznoszenie ścian i montaż konstrukcji zbrojeniowych dla słupów, które będą podtrzymywać dach. Wkrótce na plac budowy dotrą elementy konstrukcji wiat, które zadaszać będą perony autobusowe.

- Mieliśmy trochę problemów z kablami należącymi do PKP, które przechodzą przez plac budowy, a których nie było na mapach geodezyjnych. Nie można ich uszkodzić, bo sparaliżowałoby to pracę stacji kolejowej. Ale ten temat mamy już rozpracowany: ostrożnie je odsłoniliśmy, robimy, co mamy do zrobienia, a przed zakończeniem robót ziemnych znów kable zakopiemy - mówi przedstawiciel firmy Prime Construction, która jest generalnym wykonawcą całej inwestycji.

Wkrótce rozpoczną się prace przy budowie nowych zatok dla dworca autobusowego. Kiedy zostaną zakończone, tymczasowy przystanek autobusowy vis-à-vis budynku starostwa zostanie zlikwidowany i przeniesiony w nowe miejsce.

Jak uważa wykonawca, nie

...