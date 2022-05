Władimir Putin – godny następca potworów z przeszłości. Wiatr ze wschodu

Pełnowymiarowa agresja na Ukrainę z punktu widzenia Władimira Putina była decyzją racjonalną, uzasadnioną, co więcej - mającą szanse powodzenia. Bestialstwo rosyjskich rzeźników w miastach takich jak Bucza czy Irpień, które wstrząsnęły mieszkańcami Zachodu, to dla Rosjan najnaturalniejsza rzecz pod słońcem. Polacy są jednym z tych niewielu narodów, które nie mają żadnych złudzeń wobec Moskwy, i mogą - a nawet powinny - udzielać na jej temat korepetycji reszcie świata. To kilka wniosków z najważniejszych książek o Rosji i Putinie dostępnych na naszym rynku.

Mamy to we krwi

Zacznijmy od pozycji najnowszej, która dostarcza nam szeroki kontekst dla dramatu, który rozgrywa się właśnie za naszą wschodnią granicą. To „Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w." profesora Andrzeja Nowaka, wybitnego historyka i eksperta od relacji Rzeczpospolitej z moskiewskim imperium, książka, która pisana była już w trakcie napaści na Kijów. Uczony prowadzi swój wywód od powstania polskiego państwa i Rusi Kijowskiej aż do dziś.

Na nasuwające się nam wszystkim pytanie:

...