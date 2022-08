Wielu chętnych po dodatek węglowy

Kolejki chętnych ustawiają się w Szczecińskim Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka, by złożyć wniosek o dodatek węglowy. W ciągu czterech dni takich wniosków wpłynęło 2,5 tysiąca, w sumie spodziewanych jest ich kilkanaście tysięcy. Pierwsze wypłaty planowane są jeszcze we wrześniu.



Wnioski o przyznanie dodatku węglowego przyjmowane są od 19 sierpnia do 30 listopada br. Świadczenie w wysokości 3 tys. zł. przysługuje osobom, które ogrzewają dom węglem lub paliwem węglopochodnym zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Dodatek jest przyznawany niezależnie od dochodu.

- Zainteresowanie tym dodatkiem jest bardzo, bardzo duże - mówi Maciej Homis, rzecznik miasta ds. pomocy społecznej. - W porównaniu z innymi świadczeniami, ta średnia jest dwukrotnie wyższa. Zawsze, gdy pojawia się nowe świadczenie, największe zainteresowanie wnioskami jest na początku i pod koniec terminu na ich złożenie. To również dla nas duże wyzwanie, by w terminach określonych przyjąć, rozpatrzyć wnioski i wypłacić świadczenie. Na pewno będzie to jedno z największych zadań, jakie w SCŚ w ostatnich miesiącach przeprowadzamy.

Najwięcej osób składa wniosek o dodatek węglowy osobiście, w siedzibie SCŚ. Kolejki tworzą się rano.

- Popołudniami można złożyć wniosek dużo łatwiej i szybciej - przekonuje M. Homis.

Zdarzają się błędy i wątpliwości.

- Czasem składający wnioski wpisują np. że ogrzewają dom gazem - mówi M. Homis. - W takim przypadku świadczenie nie przysługuje. Pojawiają się pytania co w przypadku, gdy w mieszkaniu są trzy piece kaflowe opalane węglem i trzy rodziny - czy mogą złożyć wniosek na każdy piec. Zgodnie z interpretacją ministerstwa na ten moment tak. Są pytania w kwestii domów wielorodzinnych, w których jest jedna kotłownia. W Miejskim Ośrodku Rodzinie pojawiają się też osoby, który nie wiedziały, że mają dopełnić formalności związane z wpisem źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Teraz dowiedziały się, że mogą skorzystać ze świadczenia, jeśli opalają dom węglem. Kierujemy je, by dopełniły tej formalności, co jest warunkiem skorzystania z dodatku.

Papierowe wnioski są przyjmowane w Szczecińskim Centrum Świadczeń od poniedziałku do piątku w dwóch punktach: przy ul. Bł. W. Kadłubka 12, w godz. 7.30-16 i przy ul. Rydla 39-40 w godz. 7.30-15.30. Dokumenty można także pozostawić w przygotowanych do tego urnach lub przesłać pocztą. Wnioski można złożyć również w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. ©℗ (gan)