Wczasowicze nabici w butelkę. Brak prądu, szafy i prysznice bez drzwi, pajęczyny

Tzw. wysoki sezon ruszy lada dzień, ale już teraz pogoda dopisuje i nad morze przybywa sporo wczasowiczów. Warto zawczasu bardzo dobrze się przyjrzeć, gdzie przyjdzie nam wypoczywać. Do naszej redakcji już docierają skargi. Nie tak np. wyobrażali sobie wymarzone wczasy starsi ludzie, którzy przyjechali do ośrodka wypoczynkowego „Młodzi herosi" w Pobierowie. Warunki pobytu znacznie odbiegały od tych, które im obiecano.

Kilkanaście dni temu przyjechała do Pobierowa 70-osobowa grupa starszych osób z okolic Łaska (woj. łódzkie). Już chwilę po wejściu do swoich pokoi 15 osób zaprotestowało przeciwko temu, co w nich ujrzeli. - Od razu przenieśli się do innych ośrodków w tej nadmorskiej miejscowości - powiedział nam Andrzej Witkowski z Łaskiego Stowarzyszenia Harcerskiego „Grabia", który zorganizował ten niefortunny wyjazd. Dodał, że gdy wizytował ośrodek przed podpisaniem umowy w ub.r., pokazano mu pokoje w dobrym stanie (takie są też na stronach internetowych).

Uczestnicy wyjazdu zwrócili się z prośbą o interwencję do naszej redakcji. - Śpimy na łóżkach piętrowych, więc trzeba uważać

