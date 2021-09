Ramstad i jego „córki”, czyli jak zarabiać na wypoczynku

O działalności koszalińskiej spółki Ramstad i jej „córkach" piszę od kilku tygodni, ale jak się okazuje sprawa ma swój dalszy ciąg, tym razem przed Sądem Rejonowym w Gryficach, gdzie na ławie oskarżonych zasiadają „biznesmeni": Marcin Sz. i Adam F. Prokurator oskarżył ich o uporczywe i złośliwe naruszanie warunków pracy, niezgłaszanie pracowników do ZUS, zabieranie umów o pracę i zmuszanie ludzi do 15-godzinnej pracy. Państwowa Inspekcja Pracy ukarała ich wcześniej mandatami po 2 tys. zł.

Od kilku lat na terenie ośrodka „Cis" Nadleśnictwa Gryfice w Pogorzelicy przy ul. Słonecznej obaj panowie, razem z innymi, organizowali kolonie letnie dla dzieci, których organizacja była na bakier z przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi. Sanepid znał ten ośrodek od wielu lat - o czym „Kurier" często pisał. Prokurator badał sprawę za okres od 26 kwietnia do końca grudnia 2019 roku.

W 2014 roku teren od nadleśnictwa wydzierżawiła spółki Gastro Team i Tees. Podnajmowali to innym „swoim" spółkom, które organizowały tu kolonie letnie. Była to m.in. spółka Ever Grupa z

