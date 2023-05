W Świnoujściu nadal wrze. Przedsiębiorcy liczą straty, mieszkańcy protestują

Mieszkańcy i turyści nie mogą dotrzeć do plaży na prawobrzeżu przez ul. Ku Morzu, więc pieszo lub rowerami idą wąską, ale ruchliwą drogą w kierunku Przytoru. Pokonawszy kilka kilometrów mogą zejść na bezpieczniejszą leśną ścieżkę. Fot. Bartosz TURLEJSKI

Blokada ulicy Ku Morzu na prawobrzeżu Świnoujścia odcięła mieszkańców i turystów od plaży, falochronu, Fortu Gerharda i latarni morskiej, a rozwiązania zastępcze - w postaci rejsów przez Świnę - okazały się niewystarczające. Przedsiębiorcy liczą straty, a świnoujścianie zapowiadają kolejne protesty.

Stracona majówka

Przypomnijmy, że decyzją wojewody zachodniopomorskiego zablokowano ul. Ku Morzu na prawobrzeżu Świnoujścia; jedyną drogę dojazdową do zabytków i warszowskiego kąpieliska. Powód: chęć zwiększenia bezpieczeństwa terminalu LNG, który wybudowano obok tej drogi.

Decyzja to widmo bankructwa dwóch czołowych zabytków Pomorza Zachodniego, straty finansowe właścicieli kwater, gastronomików, sklepikarzy, taksówkarzy. To także problemy zwykłych mieszkańców, którzy coraz częściej mówią o wyprowadzce. Pada jednak kolejne pytanie: ile będą warte ich nieruchomości? Przez ostatnie lata zapewniano, że gazoport jest bezpieczny, ale przed niecałym miesiącem okazało się, że najlepszym sposobem na jego ochronę jest… odcięcie jedynej drogi prowadzącej do kąpieliska, falochronu i zabytków.

