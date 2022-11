W SSM bez zmian. Prezes „dał w szyję”, a RN zabrała mu tylko dniówkę

Dziwne zwyczaje panują w Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Aby założyć konto E-czynsze, trzeba wypełnić dwustronicowy wniosek, w którym lokator musi podać swoje dane wrażliwe, jak chociażby PESEL, nr dowodu osobistego oraz numer telefonu. Dysponując takimi danymi, ktoś nieuczciwy mógłby to wykorzystać chociażby do zaciągnięcia kredytu bankowego. Ale takie regulaminy, niejedyne, obowiązują w tej spółdzielni od dawna i nic się nie zmienia.

Rachunek za ciepło przed Wigilią

Regulaminy zmienia się po cichu i na niekorzyść spółdzielców, jak chociażby zasady rozliczeń za centralne ogrzewanie. Teraz mieszkańcy mają je otrzymać do 27 listopada, a nie jak kiedyś znacznie wcześniej. Zmieniono bowiem termin rozliczenia do 12 tygodni od zakończenia sezonu grzewczego (31 sierpnia). Lokatorzy dostaną rozliczenia zapewne niedługo przed świętami, co spowoduje, że wiele osób, które będą musiały dopłacić, będzie miało dylemat: zapłacić czy świętować? Zapomniano w SSM, że w przeszłości jej były prezes Bogusław B.-W. został za to wywieziony - prawie że na taczkach (kilkuset

...