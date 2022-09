W Hamburgu po raz trzydziesty. Morskie targi z udziałem MSR „Gryfia”

Ponad 40 tysięcy gości z przeszło 100 krajów spodziewają się organizatorzy Międzynarodowych Targów Budowy i Wyposażenia Statków, Maszyn i Technologii Morskich – SMM w Hamburgu. To już 30. edycja tej jednej z największych imprez branży morskiej na świecie. Targi rozpoczęły się we wtorek i potrwają do 9 września. Biorą w nich udział również polskie firmy, w tym Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” ze Szczecina.

Targi odbywają się co dwa lata. Ich historia zaczęła się bardzo skromnie: w 1963 roku na imprezie pod nazwą „Ship and Machine” w halach Hamburga pojawiło się zaledwie 35 wystawców. W 1968 roku było ich już 212. Wraz ze wzrostem liczby wystawców do nazwy targów dołączyła „Marine Technology”. Do dziś stocznie, maszyny i technologia morska są znane na całym świecie pod skrótem SMM.

Od prawie 60 lat SMM przyciąga firmy żeglugowe, dostawców, stocznie i branżowych gości z całego świata

– Fakt, że SMM może odbyć się ponownie na żywo w zwykłej formie po przerwie związanej z koronawirusem, jest już sam w sobie atrakcją – powiedział Bernd Aufderheide, dyrektor generalny Hamburg Messe und Congress (HMC).

Jubileuszowa, 30. edycja sprawia, że ​​morskie spotkanie jest jeszcze bardziej wyjątkowe. Szef targów w Hamburgu spodziewa się w tym roku 40 000 odwiedzających z ponad 100 krajów. Zgłosiło się około 2000 wystawców, wszystkie hale – a jest ich 11 – są w pełni zajęte.

– Myślę, że inżynierowie okrętowi z Hamburg Ship Engineers Association, którzy stworzyli poprzednią imprezę SMM, byliby z nas bardzo dumni – dodał Aufderheide. – Wydarzenie z silnym niemieckim akcentem i 200 wystawcami w 1968 roku stało się wiodącymi targami o wymiarze międzynarodowym.

Organizatorzy przygotowali pięć specjalistycznych konferencji i wiele innych wydarzeń towarzyszących. Targi skupiają kadrę kierowniczą ze wszystkich części świata i są platformą dla innowacji. Tegoroczna edycja koncentruje się na temacie transformacji cyfrowej i energetycznej oraz zmian klimatycznych. W centrum uwagi są innowacyjne rozwiązania z tym związane.

W SMM uczestniczą również firmy z Polski. Na swoich stoiskach prezentują się m.in. stocznie: MSR „Gryfia” ze Szczecina, Remontowa z Gdańska, Crist i Nauta z Gdyni.

Dla wielu wystawców SMM to obowiązkowe wydarzenie

– Jako dostawca technologii dla udanej transformacji energetycznej w żegludze w Grupie MHI potrzebujemy SMM – podkreślił Toshiaki Hori, dyrektor generalny Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment. – To doskonała międzynarodowa scena do zaprezentowania naszych technologii dekarbonizacji przemysłu morskiego.

Główny sponsor, towarzystwo klasyfikacyjne DNV Maritime, prezentuje w tym roku swój nowy „Raport flagowy – Prognoza morska do 2050 roku”.

– Zważywszy, że stabilność dostaw paliw oraz paliwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla potrzebne do dekarbonizacji są kluczowymi tematami, tegoroczny raport ma naprawdę wiele do powiedzenia dla branży – zaznaczył Knut Ørbeck-Nilssen, dyrektor generalny DNV Maritime.

(ek)