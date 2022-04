W ogniu krytyki: brak drzew, retencji i nudna monokultura nasadzeń. Zielone pasy „betonozy”

To jedyna aleja na której zieleń będzie podlewana automatycznie przez systemy nawadniania.Bedzie przez to zadbana i bujna.

Pamiętam jak radni PiS za swoich rządów zabetonowali całą Aleje Kwiatową w Szczecinie. To samo zrobili z Placem Solidarności. To PiS zapoczątkował betonozę w Szczecinie.

2022-04-27 09:25:20

Czepiane się na siłę, jest ładnie ludzie jaka betonoza. Jak słysze to słowo to mi się włosy jeżą, wszystko co by nie było zrobione musi być krytykowane przecież to paranoja. Wykonanie jest ładne i przyjemne dla oka.