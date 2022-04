Plan na 30 lat. Szczecin ze studium zagospodarowania przestrzennego

Szczecin ma Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. To ponad 800-stronicowy dokument, będący mapą drogową na najbliższe 30 lat. Tak zdecydowali we wtorek szczecińscy radni.

- To dokument, który wyznacza kierunki na najbliższe 30 lat - tłumaczył Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina. - Dokument, który mówi nam, jakiego miasta chcemy. Nie jest dokumentem, który pozwala wyzerować wszystkie wcześniejsze ustalenia planistyczne. Jest kontynuacją tego, co się wydarzyło w planach miejscowych. Jest dokumentem ogólnym i takim musi być. To, czego nie możemy w tym dokumencie uregulować, będziemy regulować planami miejscowymi.

Radni PiS początkowo chcieli zdjęcia projektu z porządku obrad. Gdy to się nie udało, argumentowali, że zezwala on na betonozę i patodeweloperkę. Że doprowadza do absurdalnych sytuacji, zagraża torowi gokartowemu i terenom na Łasztowni.

- To dokument, który zwiększa obszar terenów zielonych - argumentowali radni koalicji - jeśli ktoś twierdzi inaczej, nie przygotował się, a było na to sporo czasu.

- Komisja budżetu i rozwoju zajmowała się tym projektem. To jedno z najważniejszych naszych zadań - przypomniał jej przewodniczący Paweł Bartnik. - Odbyliśmy 7 spotkań od 30 marca 2021 do 19 kwietnia 2022, poświęciliśmy na to ok 20 godzin.

- Studium to najważniejszy dokument tej i dwóch kolejnych kadencji. Uspokajam: na podstawie studium nie powstanie żaden budynek, ani tym bardziej patodeweloperka, bo o tym decydują plany miejscowe - dodał radny Łukasz Kadłubowski. - My otwieramy drzwi, a państwo decydujecie czy skorzystacie i uchwalicie te plany. Konkretne decyzje będą zapadać na tej sali. Informacje o wprowadzaniu betonozy są nieprawdziwe. Ten dokument zwiększa powierzchnię zieloną w Szczecinie o 2 proc. To konkretne miejsca i parki.

Ostatecznie Studium zostało przyjęte 18 głosami przy 9 przeciwnych i 1 wstrzymującym się. ©℗

ToT