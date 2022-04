Miasto się zmienia. Stawiam na tereny zielone

fin

2022-04-03 08:57:12

Ostatnie zdjęcie .....samochody na Osiedlu Małe Błonia , przykład jak nie należy projektować osiedle , brak miejsc do parkowania , bo tam rzeczywiście nie ma gdzie postawić samochód , garaż może każdy ma ale na 1 pojazd. A co z drugim , co z odwiedzającymi rodziny. Teściowa nie ma gdzie zaparkować to atmosfera napięta. Jutro chyba pojawi się Straż Miejska z blokadami.