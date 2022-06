W kolejce po paszport - ekstremalnie duże zainteresowanie

Wyrobienie paszportu w Szczecinie jest bardzo trudne, lepiej pofatygować się do innych miast - alarmuje jeden z naszych Czytelników. Nie jest to jedyny taki sygnał, który dotarł do nas w ostatnim czasie. Urzędnicy odpowiadają, że choć liczba spraw paszportowych w Szczecinie faktycznie lawinowo wzrosła, to w tym momencie każdy, kto chce złożyć wniosek o ten dokument, zrobi to, korzystając z biletów z wolnej puli.

- Zakładam, że problemy wynikają z sytuacji wojennej - opowiada pan Adrian. - Chciałem zdobyć ten dokument od marca, potrzebuję go do rodzinnego wyjazdu do Anglii. W marcu było to praktycznie niemożliwe. Potem za każdym razem, gdy wchodziłem na rezerwację internetową kolejki do złożenia wniosku, aktywną na kolejne półtora miesiąca, okazywało się, że nie ma już wolnych terminów. Podobno zarejestrować się można tylko do kilku minut po północy, gdy rezerwacja przesuwa się o kolejny dzień. Codziennie jest też pula wolnych biletów, ale nigdy nie wiadomo jak duża. Gwarancji, że się taki bilet zdobędzie, nie ma żadnych. A kolejki społeczne ustawiają się ponoć pod urzędem już o 5

