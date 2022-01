W kolejce do testu na COVID-19. Rekordy w punktach pobrań

Duże kolejki pacjentów przy punktach pobrań wymazów do badań w kierunku SARS-CoV-2 ustawiają się od co najmniej kilku dni. W niektórych miejscach niezbędne jest wsparcie policji i straży miejskiej, bo pojazdy podjeżdżające do miejsca pobrania blokują ruch. W Zachodniopomorskiem jest 35 bezpłatnych punktów pobrań. W ostatnich dniach, żeby obsłużyć wszystkich zgłaszających się na test, niektóre wydłużyły godziny pracy.

W poniedziałek (24 stycznia), w punkcie pobrań przy szpitalu na szczecińskich Pomorzanach, na test w kierunku COVID-19 zgłosiła się rekordowa liczba osób.

- Już od miesięcy jesiennych zauważalne jest większe zainteresowanie wykonywaniem testów na COVID-19 - przyznaje Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka szpitala. - We wrześniu do punktu wymazowego prowadzonego przez nasz szpital zgłosiło się 361 osób, w październiku - 652, od listopada jest to ok. 100 osób dziennie, od tego roku ponad 100. W miniony poniedziałek zgłosiła się rekordowa liczba osób - prawie 190.

Rzeczniczka też dodaje, że niektórzy pacjenci zgłaszają się na wymaz bez wcześniejszej rejestracji. To na pewno

...