Tunel z poślizgiem. Koronawirus spowolnił Chińczyków?

To już jest pewne. Budowa tunelu nie zostanie zakończona w planowanym terminie. Informację potwierdził wykonawca inwestycji oraz władze Świnoujścia. Zgodnie z umową, budowa tunelu miała się zakończyć jesienią 2022 roku. Teraz ten termin przesunie się o co najmniej kilka miesięcy. Wykonawca złożył już oficjalny wniosek w tej sprawie.

- Wykonawca chce, aby termin zakończenia budowy tunelu przesunąć na 15 stycznia 2023 roku. Podstawowym powodem jest COVID-19. Wniosek jest rozpatrywany przez inżyniera kontraktu i inwestora zastępczego, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. Czekamy na ich rekomendację. Gdy ją otrzymamy, będziemy podejmować decyzję - mówi prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Jak się dowiedzieliśmy, opóźnienia są związane głównie z problemami z produkcją i dostarczeniem maszyny drążącej z Chin. Z powodu koronawirusa azjatyccy partnerzy nie byli w stanie dotrzymać terminów. Takie argumenty we wniosku podnosi wykonawca. Do tej pory nic nie wskazywało, że dojdzie do opóźnień. W licznych komunikatach od wykonawcy i inwestora cały czas podawano taką

...