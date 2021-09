„Wyspiarka” dotarła do szybu odbiorczego! Drążenie zakończone

To przełomowa chwila na budowie świnoujskiego tunelu! Maszyna TBM „Wyspiarka" przewierciła ścianę szczelinową i dotarła do szybu odbiorczego na wyspie Wolin. - Aby zrównoważyć ciśnienie podczas wchodzenia głowicy TBM do komory, wcześniej napełniono ją wodą - tłumaczy wykonawca.

Ponieważ „Wyspiarka" wykonała swoją pracę, wkrótce będzie można ją zdemontować, do czego już trwają przygotowania. Poza tym na wyspie Wolin prowadzone są roboty wykończeniowe konstrukcji rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową. Nieustannie przygotowywana jest też infrastruktura drogowa i przebudowywane są sieci uzbrojenia terenu. Z kolei na wyspie Uznam trwają roboty w komorze startowej. To tutaj „Wyspiarka" zaczynała pracę. Montowana jest tutaj platforma jezdna. Prace prowadzone są także m.in. na odcinku od segmentu S1 do S11. Chodzi o roboty wykończeniowe konstrukcji rampy i jej uszczelnianie. Nadal odbywa

...